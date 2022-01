Potsdam

Die erste Wetterfront des Sturmtiefs Nadja fegte noch am Abend über Potsdam hinweg. Erste Schadensmeldungen gingen laut Feuerwehr-Leitstelle gegen 20.00 Uhr ein. Meist ging es um Äste, in Einzelfällen um Bäume.

Bis zum Morgen gab es „keine schwerwiegenden Schäden“, so die Leitstelle auf MAZ-Anfrage. Personen seien nicht zu Schaden gekommen.

Laufend rund 100 Einsätze

„Es ist alles abgeordnet für Potsdam-Mittelmark, Teltow-Fläming und Brandenburg an der Havel“, sagt die zuständige Feuerwehr-Leitstelle. Zu bewältigen seien umgestürzte Bäume, herabgefallene Äste, umgefallene Zäune, abgedeckte Dächer. „Alles Kleinkram eigentlich, es müssen eben die öffentlichen Verkehrsflächen freigemacht werden.“ Bisher gebe es – abgesehen von dem Unglück in Beelitz – keine Verletzten und Toten. Die Belastung sei allerdings trotzdem schon an der Grenze. Fortlaufend seien an die hundert Einsätze am Laufen, die Leitstelle wurde mit Kollegen verstärkt, damit die Anrufe alle abgearbeitet werden können.

Beelitz: Todesopfer durch Sturm

Ein tragisches Unglück ereignete sich am späten Samstagabend in Beelitz. Ein Wahlplakat, das durch den Sturm den Halt verloren hatte, traf eine Fußgängergruppe. Ein Mann wurde dabei so unglücklich getroffen, dass er schwere Verletzungen erlitt.

In Beelitz wurde ein Mann von einem Wahlplakat erschlagen. Quelle: Julian Stähle

Die alarmierten Kräfte von Feuerwehr und Rettung kümmerten sich um ihn, er erlag jedoch im Rettungswagen seinen Verletzungen. Auch ein weiterer Fußgänger der Gruppe wurde getroffen und am Arm verletzt. Er sowie weitere Beteiligte wurden vor Ort betreut.

Verkehrsunfall durch umgestürzten Baum

Gegen einen umgestürzten Straßenbaum krachte ein VW Kleinwagen Samstagnacht kurz vor Mitternacht trotz Vollbremsung auf der B 2 zwischen Michendorf und Seddin. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt, die Rettung brachte ihn ins Krankenhaus. Die Feuerwehr aus Seddiner See zersägte den massiven Baum mit einer Kettensäge und räumte so die Straße wieder.

Der Pkw krachte zwischen Michendorf und Seddin gegen einen umgestürzten Straßenbaum. Quelle: Julian Stähle

Die B2 war für 30 Minuten voll gesperrt. Am Pkw entstand Totalschade, er musste abgeschleppt werden.

Sturmböe deckt Dach halb ab

In Busendorf bei Beelitz drohte der Sturm in der Nacht, das Wellblech eines Daches abzuheben. Die Feuerwehr aus Fichtenwalde, mit Unterstützung aus Beelitz, wurden gerufen. Mit Hilfe der Drehleiter konnten die Kameraden die Gefahr schließlich abwenden.

Eine Sturmböe deckte ein Wellblechdach in Busendorf bei Beelitz halb ab. Quelle: Julian Stähle

„Hier ist die Hölle los“

Während die Potsdamer Polizei am Morgen nichts Relevantes aus ihrer Sicht zum Sturm zu vermelden hat, sieht das bei der Feuerwehr anders aus: „Hier ist die Hölle los“, heißt es aus der Leitstelle. Vom Baum, der über drei Fahrzeuge gelegen sei, bis zu losen Teilen habe man hier alles an Einsätzen zu schaffen. „Gerade sind wir wieder im Hoch.

Baum über Zufahrt zu Gewerbegebiet

Auch im Potsdamer Umland geht es seit Samstagabend hoch her. So musste auf der B2 an der Abzweigung zum Gewerbegebiet zum Gewerbegebiet nach Neuseddin von der Feuerwehr mit Hilfe einer Kettensäge ein umgestürzter Baum entfernt werden.

Auf der B2 Höhe Gewerbegebiet Neuseddin musste ein Baum entfernt werden. Quelle: Julian Stähle

Ebenfalls einen umgestürzten Baum, hier eine Kiefer, musste die Freiwillige Feuerwehr aus Schäpe und Beelitz Vorort in Schöpe entfernen.

Auch hier wurde der Baum mit einer Kettensäge in mehrere Teile zerkleinert, im Anschluss wurde die Fahrbahn mit einem Besen gereinigt.

Die Kiefer über Fahrbahn in Schäpe bei Beelitz wurde mit einer Säge zerkleinert. Quelle: Julian Stähle

Baum blockiert Zufahrt zu Schnellstraße

Ein Baum stürzte in einer der ersten Böen in der Berliner Straße auf abgestellte Pkw. Gegen 3 Uhr wurde die Auffahrt der Friedrich-List-Straße zur Schnellstraße durch einen umgestürzten Baum blockiert.

Insgesamt waren die Berufsfeuerwehr und die Freiwilligen Feuerwehren bis zum Sonntagmorgen etwa 30-mal im Sturmeinsatz.

Um Mitternacht hatte die Feuerwehr via Twitter erstmals die „Beseitigung zahlreicher Schäden“ gemeldet.

Notrufe bis in die frühen Morgenstunden

„Mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Potsdam konnten alle Einsatzstellen abgearbeitet werden“, hieß es in dem Tweet: „Viele umsichtige Einwohner der Landeshauptstadt Potsdam haben Gefahrenstellen gemeldet, die beseitigt werden konnten, ohne das jemand zu Schaden gekommen ist.“

In einem weiteren Tweet wurde die Nachricht herausgegeben: Bitte seien Sie weiterhin vorsichtig, wenn Sie das Haus verlassen.“ Gewarnt wurde insbesondere vor „umherfliegenden Bauteilen im Bereich von Baustellen“.

Gegen 2 Uhr meldete die Feuerwehr: „Noch immer erreichen uns Notrufe zu herunterhängenden Ästen und umgestürzten Bäumen. Derzeit sind mehrere Freiwillige Feuerwehren und die Drehleiter der Feuerwehr Potsdam im Einsatz.“

Scheibe droht herabzufallen

Gegen 3 Uhr folgte die Meldung, dass ein umgestürzter Baum die Zufahrt zur Schnellstraße auf Höhe Friedrich-List-Straße blockiert. Der Baum sollte von der Feuerwehr binnen 15 bis 20 Minuten entfernt werden.

Gegen 7 Uhr rückten Einsatzkräfte zum Humboldtring in Zentrum Ost aus: Eine Mieterin hatte gemeldet, dass eine Fensterscheibe abzustürzen droht.

Bis 10 Uhr rechne die Feuerwehr mit weiteren Schadensmeldungen, danach könnte sich die Lage nach aktuellen Wetterprognosen etwas beruhigen.

Von Volker Oelschläger und Konstanze Kobel-Höller