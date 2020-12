Teltow

Der Imkerverein der Region Teltow hält auch in Zeiten, in denen alles anders ist, felsenfest an seinen Traditionen fest. Und dazu zählt: „Die süße Spende der Bienen an Bedürftige für Weihnachten abzugeben“, beteuerte der neue Vorsitzende des Vereins, Martin Karabensch, bei seiner ersten Honigspendenübergabe kürzlich in der Teltower Andreaskirche. Karabensch hat den Vorsitz in diesem Jahr von Bodo Wackrow übernommen.

Kisten voller Honiggläser

Wie in jedem Jahr übergibt Teltows ehemaliger Bürgermeister Siegfried Kluge stellvertretend insgesamt fünf Kisten voll mit Honiggläsern von den Mitgliedern des Vereins an die Kirchengemeinde, die sie weiterreicht an Bedürftige. „Neu in diesem Jahr ist die bunte Honigtracht, die die Bienen auf den vielen nicht mehr gemähten wilden Wiesen vorfanden und sehr mögen“, bilanzierte Imkerin Sigrid Karrasch das Ergebnis der Jahresernte. Ein Dutzend Besucher lauschten im Anschluss einer kleinen Adventsandacht.

Gerade weil in diesem Jahr die Weihnachtsfeier für Bedürftige „Engel und Mensch“ ausfällt, ist der Dank riesig“, freute sich Diakon Martin Bindemann über die frisch produzierte Naturkost. Er vertrat den Pfarrer und will in diesem Jahr zur Weihnachtszeit den Bedürftigen den Honig persönlich bringen.

Totalausfall der Robinie

Das Jahr war aus Sicht der Imker, wie Siegfried Kluge berichtete, leider wieder schlecht. Die Robinie sei sogar wegen Frost total ausgefallen. Martin Karabensch brachte aber auch gute Nachrichten mit: „Immer mehr Leute beginnen das Imkern. Wir haben einen guten Zuwachs an neuen Mitgliedern.“ Als Grund könne er sich gut vorstellen, dass viele im Corona-Jahr zuhause arbeiten und sich die Arbeitswege so ersparen. Dabei gewinne man nicht nur Zeit für Hobbys, sondern entschleunige auch. Das sei gut fürs Imkern. Die Schattenseite: „Durch die Kontaktbeschränkungen ist unser Vereinsleben quasi tot.“ Das habe zur Folge, dass man sich leider immer mehr entfremde untereinander. Karrabensch wünschte deswegen allen, dass Corona bald Geschichte ist.

Von Gesine Michalsky