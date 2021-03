Tag der offenen Töpferei: Im Hohen Fläming präsentiert sich uraltes Handwerk zwischen Tradition und Trend

Mittelmark

Vorführungen, Begegnung und Austausch über ein uraltes Handwerk: Am Wochenende geben Handwerker deutschlandweit zum „Tag der offenen Töpferei“ Einblicke in ihre Berufung. Im Hohen Fläming sind sieben Ateliers dabei. Der Töpferort Görzke bietet dabei die meisten Stationen zum Staunen. Aber auch in Bad Belzig lässt sich Karina Hilbig in ihrem Keramik-Atelier über die Schulter schauen.

„Ich will eigentlich keine großen Wellen schlagen, weil ich nicht viel Platz habe“, sagt Hilbig. Auf Vorführungen verzichte sie deshalb gänzlich. Eine Person bzw. ein Haushalt passt in das gemütliche Keramik-Atelier mit angeschlossener Werkstatt. Ein Anruf mit Terminvereinbarung wäre für die Planung ratsam, um lange Schlangen vor dem Atelier zu vermeiden.

Zur Galerie Karina Hilbig öffnet zum Tag der offenen Töpferei ihr Keramik-Atelier in Bad Belzig.

Dennoch freut sich die 50-Jährige, dass endlich wieder ein bisschen mehr Bewegung herrscht. „Viele Märkte sind 2020 ausgefallen. Es war eine eigenartige Atmosphäre“, erinnert sich die Kunsthandwerkerin. Ihre Stammkundschaft bediente sie in den Monaten des Lockdowns mit den Möglichkeiten der Vorbestellung und Abholung, einem Lieferservice und Paketversand. „Es ging schon irgendwie weiter. Aber es ist schade, dass wir am Wochenende auf Kaffee, Kuchen und das gesellige Beisammensein verzichten müssen“, findet Hilbig. Vielleicht kann dies ja nachgeholt werden, wenn am 5. und 6. Juni der jetzt abgesagte Oster-Töpfermarkt in Görzke nachgeholt wird.

Am liebsten drehe sie den Ton frei auf der Töpferscheide, ohne Maß, ganz nach ihren eigenen Vorstellungen. So sind jüngst die Rohlinge für Steingut-Kannen, Tüllen und Deckel entstanden. Mit der Situation der Pandemie war ihr kurzzeitig auch die Inspiration abhanden gekommen. „Mit dem Stillstand musste ich erst einmal zurechtkommen“, sagt Hilbig. Jetzt hat sie den Lockdown aber auch noch auf andere Weise genutzt. Im Verkaufsraum wurde frisch renoviert und, für den passenden Abstand, der Tisch günstiger platziert.

Zum 16. Mal steht die Zunft der Töpfer und Keramikhersteller am 13. und 14. März im Mittelpunkt des bundesweiten „Tages der offenen Töpferei“. Ein Handwerk, dass sich zwischen Tradition und Trend bewegt und die Schönheit von Handarbeit mit Ton in sich spiegelt. Zwischen 10 und 18 Uhr können die offenen Werkstätten und Ateliers unter Einhaltung der gültigen Corona-Vorgaben besucht und sich über die Handwerkskunst informiert werden. Alle Teilnehmer und das geplante Programm sind auf www.tag-der-offenen-toepferei.de zu finden.

Von Natalie Preißler