Ein gedeckter Tisch erwartet Besucher zum Tag des offenen Ateliers in Wilhelmshorst. Dort steht die „Tafel des Kurfürsten“ – ein Kunstwerk, an dem der Gast Platz nehmen kann. Es hat einen realen Hintergrund, der mit seekranken Bauern aus der Schweiz zu tun hat, die per Schiff herkamen.