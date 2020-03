Potsdam

Frauen arbeiten in Potsdam und Potsdam-Mittelmark häufiger als Männer unter prekären Bedingungen. Das teilt die Gewerkschaft für Nahrung-Genuss-Gaststätten in Berlin-Brandenburg ( NGG) am Mittwoch mit. Demnach seien zwei Drittel der Teilzeit- und Minijobber Frauen. Die NGG fordert eine Erhöhung der Löhne.

Die NGG bezieht sich in ihrer Mitteilung auf Zahlen der Bundesagentur für Arbeit. Demnach wären in Potsdam 67 Prozent aller Beschäftigten, die in Teilzeit oder in Minijobs arbeiten Frauen. In Potsdam-Mittelmark seien es 70 Prozent, was auch dem Durchschnitt in Brandenburg entspricht.

Gewerkschaft kritisiert Unternehmen

„Es kann nicht sein, dass Frauen auf dem Arbeitsmarkt noch immer so stark benachteiligt sind“, kritisiert Sebastian Riesner von der NGG. Viele Unternehmen würden das Lohngefälle ausnutzen, obwohl sie mehr zahlen müssten. Besonders problematisch sei die Situation in „frauendominierten“ Berufen – etwa im Service einer Gaststätte oder im Verkauf einer Bäckerei. Dort träfen niedrige Löhne oft auf Teilzeit-Modelle und befristete Stellen.

„Wer nur 20 oder 25 Stunden pro Woche arbeitet, hat es beim beruflichen Aufstieg deutlich schwerer“, meint Riesner. Das gehe aus einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung hervor. Die Gewerkschaft fordert: „Die Unternehmen müssen mehr prekäre Jobs in sozialversicherungspflichtige Vollzeitstellen umwandeln.“

Mehr zum Thema:

Von MAZonline/jru