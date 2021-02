Teltow

Die Ausbildungsmesse Teltow fällt dieses Jahr nicht aus, sondern wird in diesem Jahr später als üblich und digital abgehalten. Das wurde nun von der Stadt und der organisierenden Agentur beschlossen.

Der neue Termin ist im Mai: Am Freitag, 7. Mai, und Samstag, 8. Mai, können sich diesmal interessierte Jugendliche und Eltern jeweils von 10 bis 15 Uhr online eine aktuelle Übersicht über die regional verfügbaren Ausbildungsangebote machen. Außerdem können sie sich über die Aufgabenbereiche und die Ausbildungsbetriebe informieren.

Wichtige Auszubildende

Ursprünglich war die 14. Ausgabe der Messe für den 23. Januar geplant gewesen, doch wegen Corona war schon früh klar gewesen, dass sie nicht zu diesem Termin als Präsenzveranstaltung stattfinden würde. Messe-Organisatorin Stefanie Liske, Inhaberin der Potsdamer Werbe- und Eventagentur brando, ist erleichtert: „Wir sind glücklich, für die große Nachfrage der Jugendlichen in der Region nach Ausbildungsbetrieben die erfolgreiche Präsenzmesse nun in die digitale Welt zu übertragen.“ Ihre Agentur sei selbst ein Ausbildungsbetrieb und sie wisse daher, was gute Auszubildende für kleine und mittelständische Unternehmen in der Region bedeuten.

Den Messebesuchern wird auf der digitalen Messe neben einer gezielten Informationssuche nach Unternehmen, Ausbildungsberufen und Studiengängen auch angeboten konkrete Zeitfenster für virtuelle Meetings, Video- oder Telefonkonferenzen zu buchen. Unternehmen wiederum werden ihre Ausbildungsberufe und Studiengänge anbieten, ihren Messeauftritt im Corporate Design ihres Unternehmens buchen, eigene Image- oder Ausbildungsvideos einbinden, themenrelevante Onlinevorträge einrichten sowie Hinweise und Tipps zur Gesprächsvorbereitung anbieten.

„Wir machen es den digitalen Ausstellern so unkompliziert wie möglich, was die Technik und Formate betrifft“, so Stefanie Liske. „Zum Beispiel können sie vertraute Programme wie Zoom oder Skype auch zur Digitalmesse nutzen. Alternativ werden wir ein deutsches Videokonferenzprogramm einbinden, DSGVO-konform und ohne Registrierung kostenlos nutzbar, mit Chat-Konferenz und Screen-Share-Funktion.“

Damit alle Beteiligten eine gute Resonanz erzielen, wird die Ausstellerzahl auf 80 Unternehmen begrenzt. Unternehmen, die noch Ausbildungsplätze zu vergeben haben und an der Messe teilnehmen wollen, können sich noch bis zum 5. März kostenfrei anmelden. Die Zusage erfolgt in Reigenfolge der eingegangenen Anmeldungen und in Abhängigkeit der angebotenen Ausbildungsberufe. Anmeldeformulare sowie weitere Informationen und Impressionen gibt es unter www.ausbildungsmesseonline.de.

Von Konstanze Kobel-Höller