Teltow: „Die Welt der Farben“ von Grit Ritzel als Online-Ausstellung

Teltow

Eine Ausstellung mit Bildern von Grit Ritzel mit dem Thema „Die Welt der Farben“ ist derzeit in Teltow zu sehen. Die Künstlerin war bereits in der Kindheit durch ihren Großvater an die Malerei herangeführt worden, deren Gemälde sie faszinierten. Als Erwachsene belegte sie mehrere Kunstkurse, darunter Aquarell- und Ölmalerei, und verfeinerte nach und nach ihren Pinselstrich und ihr Gespür für Farben.

Seit 2004 engagiert sich die Mahlowerin im ortsansässigen Kunsttreff und ist Mitglied im Kunstverein Blankenfelde. Da das Neue Rathaus aktuell pandemiebedingt geschlossen ist, kann die Ausstellung vom 7. Mai bis 30. Juli online unter kultur.teltow.de gesehen werden.

Von MAZ Online