Die Mittäterin eines Telefonbetrügers wird per Phantombild gesucht. Sie hatte mehrfach das erschwindelte Geld abgeholt, das eine Seniorin für einen Mann von der Bank geholt hatte, der sich am Telefon als alter Freund ausgegeben hatte. Dieser erzählte beim ersten Mal, am 3. November 2020, dass er mehrere Tausend Euro für einen Autokauf bei einer Versteigerung brauche. Er bat die Teltowerin, das Geld von ihrer Bank zu holen, aber in der Zwischenzeit den Telefonhörer nicht aufzulegen. Zwischenzeitlich war noch ein angeblicher Anwalt am Telefon, der die Frau zusätzlich verunsicherte.

Mittäterin kam zur Geldübergabe

Zu Hause angekommen, legte sie den Telefonhörer auf, woraufhin es sofort wieder klingelte und der vermeintliche Freund wieder anrief. Beide vereinbarten nun die Übergabe des Geldes, wobei der Anrufer mitteilte, dass er selbst nicht kommen könne, jedoch eine Mitarbeiterin des Anwalts schon vor dem Haus sei und das Geld übernehmen würde. Die Seniorin begab sich daraufhin vor das Haus, wo die jetzt gesuchte junge Frau bereits wartete, und übergab ihr mehrere tausend Euro.

Am nächsten Tag behauptete der falsche Freund, das Geld habe für die

Das Phantombild der Komplizin. Quelle: Polizei

Autoanzahlung nicht gereicht. Wieder hob die Frau einen großen Betrag ab. Beim dritten Mal brauchte der Betrüger angeblich Geld, weil er einen Unfall mit dem Auto gebaut hatte. Erst als die Dame am nächsten Tag ihren echten Freund traf erfuhr sie, dass sie Opfer eines Betruges war.

Die deutsch sprechende Geldabholerin ist 25-30 Jahre alt und etwa 165 cm groß. Wer Hinweise zur Identität oder dem Aufenthaltsort der Frau geben kann wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Potsdam, unter 0331-55080, zu wenden

