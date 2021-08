Teltow

Eine Jubiläumsausstellung mit dem Titel „Rückblicke“ läuft derzeit zum 80. Geburtstag des Teltower Malers Hans-Jürgen Brauer.

Der Maler, Kunstpädagoge und langjährige Kursleiter der Jugendkunstschule zeigt im Bürgerhaus eine Auswahl seiner Werke aus fünf Jahrzehnten. Schon früh – 1958 bis 1961 – lernte Brauer sein Handwerk an der Dresdner Arbeiter- und Bauern-Fakultät für Bildende Kunst, bevor er an der Humboldt Universität zu Berlin das Pädagogik-Studium in den Fächern Kunst und Geschichte begann. Beeinflusst wurde er früh von Pechstein, Kokoschka und Nolde, aber auch van Gogh, Matisse oder Cézanne. Nachdem die Portraitmalerei einen großen Stellenwert in seinem Schaffen eingenommen hatte, griff er zur Wendezeit auch politische Themen in seinen Werken auf. Seit der Wende kamen aber auch vermehrt Reisemotive hinzu.

Aktiv am Aufbau der Jugendkunstschule beteiligt

Neben seiner Lehrtätigkeit war er seit Jahrzehnten auch immer ein wichtiges Mitglied der regionalen Künstlerszene in Teltow und Umgebung. So war er in den 90er Jahren aktiv am Aufbau der Jugendkunstschule der Stadt Teltow beteiligt, erst in diesem Jahr beendete er seine Tätigkeit als Kursleiter dort.

In seiner Jubiläumsausstellung, die bis zum 30. September im Bürgerhaus läuft und auch online unter kultur.teltow.de zu sehen ist, zeigt Hans-Jürgen Brauer eine Zeitreise durch die Jahrzehnte seines Schaffens.

Um Anmeldung vor dem Besuch im Bürgerhaus wird gebeten (Frau Schneider, s.schneider@teltow.de, 03328/4781-243). In öffentlichen Innenräumen gilt Maskenpflicht.

