Ruhlsdorf

Sorgen, dass sie durch das Rübchenfest am Wahlsonntag nicht ihr Wahllokal erreichen können, machen sich einzelne Ruhlsdorfer. Die Veranstaltung kann nur geimpft, genesen oder getestet (3G) besucht werden, der Wahlort liegt hinter dem Festgelände. Alles kein Problem, versichern die Organisatoren.

Das Teltower Stadtfest wurde nun schon zum zweiten Mal abgesagt, der Tag der offenen Höfe ebenfalls, auch das Kirschblütenfest oder Rock am Kanal ereilte das selbe Schicksal. Selbst ob der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr stattfinden kann, ist noch nicht sicher. Da sticht das Rübchenfest, das für den Wahlsonntag, den 26. September, angesetzt ist, geradezu als große Ausnahme hervor. Doch genau dieser Termin sorgt jetzt für Unruhe.

1305 wahlberechtigte Ruhlsdorfer

Denn das Fest findet, wie sonst auch, am Röthepfuhl entlang der Güterfelder Straße statt – in derselben Straße, in der auch der Hort des Ortsteils liegt. Und hier soll Ruhlsdorf am 26. September wählen. 1305 Bürger und Bürgerinnen sind dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben, 421 von ihnen hatten bis Mittwochmittag Briefwahl beantragt – derzeit sind es damit mehr als 800, die am Sonntag den Weg in den Hort finden sollen.

„Die meisten gehen erst wählen und dann zum Fest“, sagt Tina Reich vom Rübchenverein und eine der Organisatorinnen. Bis rund 11.30 Uhr sei es überhaupt kein Problem, zum Hort zu gelangen – auch quer durch das Festgelände, da die Veranstaltung erst um zwölf Uhr beginne. Danach gibt es verschiedene Möglichkeiten: Entweder über die Sputendorfer Straße und den Schulhof, oder – für all jene, die nachweisen können, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind – einfach quer durch das Festgelände. Dieser Weg sei um vielleicht 50 Meter kürzer, schätzt Reich.

„Es ist versprochen, dass der Weg durch die Stadt gut ausgeschildert wird“, sagt sie. „Wenn es und nicht reicht und wir merken, dass die Leute in die Irre kommen, werden wir nacharbeiten.“ Zudem sei die Security gebrieft, freundlich zu sein.

Zufahrt für Gehbehinderte

Im Übrigen sei auch sichergestellt, dass gehbehinderte Menschen das Wahllokal problemlos erreichen können, versichert sie. Die Wahlkarte und der Ausweis sollten weiterhelfen, durchzukommen und die wenigen Parkplätze vor dem Hort kurz benutzen zu dürfen. „Aber jedes Jahr schummeln sich Festbesucher mit dem Auto rein und parken dann wild – das geht dieses Jahr einfach nicht. Die werden zurückgeschickt zum Park & Ride“, sagt Reich.

Park & Ride

Sie hofft, dass die Besucher möglichst zu Fuß oder mit dem Fahrrad kommen. Es gibt keine Möglichkeiten, mit dem Pkw das Fest anzufahren. Am Toom-Parkplatz in der Ruhlsdorfer Straße gibt es Parkmöglichkeiten und einen kostenlosen Shuttlebus der Linie 626 von der Haltestelle „Greenpark“ im 20-Minuten-Takt, ein entsprechendes Angebot besteht ab der S-Bahn-Station Teltow Stadt.

Für alle Festbesucher ab dem Alter von zwölf Jahren gilt 3G, es muss beim Eintritt also nachgewiesen werden, dass man geimpft, genesen oder getestet ist. Testen lassen kann man sich am Samstag von 15 bis 18 Uhr in der Bruno-Bürgel-Schule und am Sonntag von 11.30 bis 17.30 Uhr direkt am Festeingang in Ruhlsdorf. Wer die nötigen Unterlagen mitbringt, kann sich auf dem Rübchenfest übrigens direkt impfen lassen – und so das nächste Mal allen Diskussionen aus dem Weg gehen.

Von Konstanze Kobel-Höller