Die Fällungen am Sabersky-Park in Teltow-Seehof zum Einrichten einer Baustraße wären nach Ansicht der Forstbehörde vermutlich doch genehmigungspflichtig gewesen. Unterdessen warten die Erben des angrenzenden Saberskyparkes darauf, dass ihnen ein Kaufangebot durch die Stadt gemacht wird, die die Grünfläche sichern will.

Die Oberförsterei Potsdam habe den Vorfall in der Roseggerstraße geprüft und sei zu dem Schluss gekommen, dass es sich bei dem Areal, das nicht zum Saberskypark gehört, nicht um Wald handle, sagt Leiter Holger Hendtke. Damit würden die Bäume unter die Baumschutzsatzung der Stadt Teltow fallen, eine Fällgenehmigung wäre nötig gewesen.

Hier wurde gearbeitet – das Areal liegt aber nicht im Wald, so die Oberförsterei. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Bereits beim Aufstellen des Bebauungsplans Nummer 75 „Saberskypark“ sei eine sogenannte Waldabgrenzung gemacht worden, erklärt Hendtke. Damals wurde bestimmt: „Diese Bäume sind außerhalb des Waldes.“ Lediglich der eigentliche ehemalige Gutspark selbst, das Flurstück 333, das auch den B-Plan Nr. 75 umfasst, sei Wald und damit unter der Verantwortung der Forstbehörden.

Wird Wald umgenutzt, etwa für eine Bautätigkeit oder – wie es hier der Fall wäre – eine Baustraße, müsste das zuvor genehmigt werden. „Dann ist zu prüfen, welchen Zweck der Weg hat“, so der Oberförster. Dies sei auch der Fall, wenn es sich nur um eine temporäre oder unbefestigte Baustraße handle. Eine solche zeitweilige Umnutzung sei sogar relativ häufig. Wege, die für die Bewirtschaftung des Waldes notwendig sind, seien hingegen kein Problem, schildert Hendtke die unterschiedlichen Beurteilungen.

Kein Fällantrag für die Bäume der Baustraße

Der Stadt Teltow liegt jedoch für die fünf Bäume, die für die Baustraße weichen mussten, kein Fällantrag vor – wohl aber für das eigentliche Baugrundstück, auf dem ein Einfamilienhaus entstehen soll. Dafür gibt es aber, so der Landkreis, wiederum noch gar keine Baugenehmigung. Der entsprechende Antrag sei Ende März eingelangt und noch in Bearbeitung, hieß es vorige Woche.

Am Dienstag erhielt nun auch die Oberförsterei den Bauantrag, mit der Aufforderung, zu prüfen, ob das Baugrundstück innerhalb oder außerhalb des Waldes liege. Da es aber danach aussehe, als würde es ebenfalls außerhalb liegen, sei man für weitere Schritte nicht zuständig, sondern die Stadt Teltow, so Hendtke. Teltow hat nun jedenfalls die Oberförsterei um eine offizielle Stellungnahme gebeten, wie die Situation eingeschätzt wird, sagt Stadtsprecher Jürgen Stich. Erst dann weiß man, wie man weiter vorgehen kann.

Die Roseggerstraße führt auf den Sabersky-Park zu. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Anwohner hatten die bauvorbereitenden Maßnahmen gemeldet, weil sie sich Sorgen machten, dass nun das gesamte Areal bebaut werden könnte. Nicht ganz zu Unrecht, wie Florian Lewens, Anwalt der Max-Sabersky-Erbengemeinschaft, gestern der MAZ gegenüber bestätigte: „Das Ziel der Erben ist klar: Den restlichen Gutsgarten einer Bebauung zuzuführen. Daran hat sich nichts geändert.“ Nur die Stadt habe Einfluss darauf, dass dies nicht geschehe, denn es gibt einen Beschluss, dass der Ankauf der Fläche verhandelt werden soll.

„Es ist nur eine Frage des Geldes“, sagt Lewens. Erwartet werde „annähernd Baulandpreis“, der mittlerweile schon bei 600 bis 700 Euro pro Quadratmeter liege. Doch: „Die Erben wollen keine Verschlechterung, sie sagen, man hat uns Bauland weggenommen“, also würden sie auch Bauland verkaufen. Bis jetzt habe sich aber Bürgermeister Thomas Schmidt (SPD) noch nicht bei Lewens gemeldet. „Ich habe schon lange darauf gewartet.“ Er sieht die Verhandlungen als einzige Möglichkeit, um aus der Blockade-Situation rauszukommen. Natürlich sei es ein teures Vergnügen für eine Grünfläche – doch die Stadt habe sich ja auch den Hafen geleistet.

