Teltow

Wegen des Erfolges im Vorjahr wird der Zirkus Rogall auch in diesem Sommer allen kleinen Stars der Manege die Möglichkeit geben, Zirkusluft zu schnuppern. Vom 28. Juni bis 6. August können sich Kinder im Alter von fünf bis 15 Jahren wieder aussuchen, was sie sein wollen: Bodenakrobat, Jongleur, Clown, Luftakrobat, Seiltänzer, Zauberer oder Jongleur Oder wollen sie vielleicht den verantwortungsvollen Umgang mit Tieren lernen?

Jeweils eine Woche lang beschäftigen sie sich von 9 bis 15 Uhr mit ihrer Leidenschaft, 150 Euro kostet das Programm inklusive Mahlzeiten. Am Ende der spannenden, lustigen, aufregenden, lehrreichen und vielleicht manchmal auch anstrengenden Woche steht dann am Freitag um 16 Uhr die große Aufführung im Zirkuszelt in der Teltower Oderstraße 13 – natürlich vor Publikum. Hier dürfen dann Eltern, Großeltern und Freunde bestaunen, was die Kinder in nur einer Woche gelernt haben.

Anmeldung ab sofort unter Tel. 0172/8 93 87 67.

Von Konstanze Kobel-Höller