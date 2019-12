Teltow

Ein 13-jähriges Mädchen ist am Mittwochnachmittag in Teltow belästigt worden. Bereits in der S-Bahn war ihm ein Mann aufgefallen, der sie beobachtete und Blickkontakt suchte. Kurz darauf habe sich der Mann zu ihr gesetzt, ohne sie anzusprechen. In Teltow verließen beide die Bahn, wobei der Unbekannte das Mädchen nach dessen Angaben verfolgte und versuchte, sie in ein Gespräch zu verwickeln. Als sich das Kind nicht darauf einließ, steckte er ihm einen Zettel mit einer Telefonnummer zu. Er sagte, er wolle sich am nächsten Tage mit dem Mädechen treffen und äußerte anzügliche Gedanken.

Das Mädchen an der Hand gepackt und geküsst

Als auch hierauf keine Reaktion kam, habe der Mann die 13-Jährige an der Hand gepackt, zu sich herumgerissen und auf die Stirn geküsst. Das Mädchen konnte sich losreißen und wegrennen. Noch am selben Tag wurde Anzeige wegen sexueller Belästigung in Verbindung mit Nötigung und Körperverletzung aufgenommen. Im Zuge intensiver Ermittlungen konnte die Polizei den Mann am nächsten Tag gegen 16 Uhr am Teltower S-Bahnhofes vorläufig festnehmen. Es handelt sich um einen 19-Jährigen mit beninischer Staatsangehörigkeit, der derzeit ohne festen Wohnsitz ist. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Von MAZonline