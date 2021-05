Teltow

Bei einem Unfall am Montagmorgen ist eine 13-jährige Radfahrerin leicht verletzt worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr eine 75-jährige Autofahrerin im Kreisverkehr an der Lichterfelder Allee und wollte diesen an der Schönower Straße verlassen. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah sie dabei jedoch die von links querende Fahrradfahrerin auf dem Fahrradweg. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Das Mädchen stürzte zunächst auf die Motorhaube und anschließend vor das Auto. Die 13-Jährige wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 350 Euro.

Von MAZonline