250 Teltower demonstrieren für den Straßenbau

Ruhlsdorf/Teltow

Die Fällungen der alten Bäume in der Ruhlsdorfer Straße und der Stopp der Arbeiten nach Klage des BUND spalten die Bürger der Stadt Teltow in zwei Lager: Die einen fordern, dass nach fast zwei Jahrzehnten der Planung endlich die Umsetzung des Straßenausbaus erfolgt, auch wenn dafür 56 alte Eichen und Linden geopfert werden müssen. Die anderen kämpfen für deren Erhalt und möchten alternative Planungen durchsetzen. Am Dienstagabend demonstrierten beide Lager.

Trotz des Regens fanden sich 250 Sympathisanten bei der von der SPD und dem Heimatverein aufgerufenen Demo für den Straßenausbau in Ruhlsdorf ein. „Niemand findet es schön, wenn Bäume gefällt werden“, so der Stadtverordnete Sören Kosanke ( SPD). „Aber die Sicherheit auf den Gehwegen, etwa für die Kinder, die die nahegelegenen Schulen besuchen, hat Vorrang.“ Ulrich Witzig ( CDU) verwies darauf, dass in der Stadtverordnetenversammlung das Thema „schon vor Jahren rauf und runter diskutiert“ worden sei. Es habe sich gezeigt, dass keine andere Möglichkeit bestehe, die Straße auf Vordermann zu bringen. Die Gegner des Ausbaus würden ignorieren, dass die Bäume weg müssten, um den erforderlichen Platz zu haben. Witzig wies zudem darauf hin, dass es auch Ersatzpflanzungen geben werde. Silke Bormann, die Unterschriften zur Fortführung der Bauarbeiten sammelte, zeigte auf, dass auch die Rentner etwa auf dem Weg zum Einkaufen unter den sehr schlechten Gehwegen leiden würden.

Mahnwache zum Erhalt der Bäume. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Rund 50 Menschen beteiligten sich zeitgleich an der Mahnwache auf dem Marktplatz, die Anna Emmendörffer ( Bündnis 90/Grüne) nicht nur den Ruhlsdorfer Eichen, sondern allen Teltower Bäumen widmete. Clemens Rostock, verkehrspolitischer Sprecher der Landtagsfraktion der Bündnis 90/Grünen, kommentierte: „Man weiß ja, dass Bundesrecht Landesrecht bricht. Hier könnte man aber den Eindruck bekommen, dass Straßenbaurecht Naturschutzrecht bricht.“ Das könne nicht sein. Am meisten ärgere ihn aber, dass immer wieder die Verkehrssicherheit für die Fällung der Bäume herangezogen werde. „Denn wer ist schon gegen Verkehrssicherheit?“ Es könne aber gerade nicht darum gehen, autogerechte Straßen zu bauen, die nur zum Schnellfahren verleiten. Vereinzelt fanden sich auch Ruhlsdorfer auf dem Marktplatz.

Eine Bewohnerin, die anonym bleiben möchte, bestätigte, dass es wirklich nicht schön sei, auf der Ruhlsdorfer Straße mit dem Fahrrad zu fahren. „Mit Kindern würde ich das nicht machen“, meinte sie. „Ich denke aber, es würde Alternativen geben.“ Ihr Begleiter zeigte sich davon überzeugt, dass der Platz zwischen den Bäumen und den Grundstücken ausreichen würde, um auf einer Seite einen Gehweg und auf der anderen einen Radweg einzurichten. „Das ist dann halt mal nicht nach der EU-Norm.“ Gerade im Sommer würde man den Unterschied zwischen der bereits ausgebauten Strecke und der Allee merken: Die Eichen würden Schatten spenden und der Wind würde nicht so heftig durchblasen wie im fertigen Teil der Straße. Beide waren sich einig: „Es ist ganz klar, die Straße muss gemacht werden – aber man muss weg von der vorgesehenen Breite.“

Gerichtsentscheidung ist noch offen

Das Verwaltungsgericht Potsdam hat unterdessen noch keine Entscheidung getroffen. BUND-Anwalt Tim Stähle erklärte auf Anfrage der MAZ, sein letzter Wissensstand sei, dass keine Genehmigung für die Fällung der Alleebäume vorliege. Er habe lediglich Hinweise darauf gefunden, dass eine Prüfung stattfinden solle, aber nicht, dass auch tatsächlich eine stattgefunden habe. Der Landesstraßenbetrieb darf sich eine Ausnahmegenehmigung für die Fällung der eigentlich nach dem brandenburgischen Naturschutzrecht geschützten Alleebäume selbst ausstellen – aber nur nach einer genauen Prüfung und der Einbindung von Naturschutzverbänden.

Der Landesstraßenbetrieb hatte vorige Woche angekündigt, die Fällung der Bäume vorerst bis Mittwoch, auszusetzen. Am Dienstagnachmittag habe das Verwaltungsgericht den Fällstopp bis 4. Februar verlängert, so Kosanke. Stähle bestätigte, dass ihm zwar noch keine schriftliche Bestätigung vorliege, sich eine solche Entscheidung aber abgezeichnet habe. Mit weiteren Beschlüssen wird demnächst gerechnet.

Von Konstanze Kobel-Höllerund Stephan Laude