Wohin mit dem Auto? Akute Parkplatznot in Teltower Gewerbegebiet

Fast jede Tag dieselbe Misere: Wenn Matthias Bahia de Carvalho gegen 9 Uhr an seinem Arbeitsplatz im Teltower Technologie Terrain (TTT) ankommt, hat er sehr schlechte Chancen auf einen Parkplatz. Fünf Stellplätze hat das Unternehmen, doch von 15 Mitarbeitern kommt nur einer aus Teltow, die anderen reisen aus Ludwigsfelde, Blankenfelde oder anderen Orten in der Umgebung an. Bahia de Carvalho braucht für seine Fahrt aus Berlin-Lichtenberg eineinhalb Stunden und meist sind die Parkplätze schon besetzt, wenn er zu arbeiten beginnt.

Entlang der Rheinstraße nur beschränktes Parken

Doch auf der Rheinstraße gibt es nur Zwei-Stunden-Parkplätze, die Supermärkte in der Umgebung haben schon lange auf begrenzte Parkzeiten umgestellt. „Wenn das ein Gewerbepark ist und Gewerbeeinnahmen gemacht werden, kann es doch nicht sein, dass es außerhalb der privaten Parkplätze keine Möglichkeiten gibt, sein Auto abzustellen!“, ärgert er sich. Schließlich ginge es auch darum, Teltow attraktiv zu halten. „Sonst suchen sich die Firmen andere Standorte – das kann nicht im Sinne des Erfinders sein“, fügt er hinzu.

Versicherung regt Mitarbeiter zu Fahrgemeinschaften an

Tatsächlich berichtete etwa das Unternehmen Verti schon von Bewerbern, die Jobs nicht annahmen, weil sie die Parkplatzsuche für unzumutbar hielten. „Die Situation ist als kritisch zu bezeichnen. In unseren Mitarbeiterbefragungen ist der Parkplatzmangel ein wiederkehrender Kritikpunkt“, berichtet Heike Ortlieb von der Unternehmenskommunikation.

Rund 70 Prozent der knapp 600 Mitarbeiter würden täglich mit dem Auto zur Arbeit kommen – das sind etwa 420 Personen. Verti hat als Antwort auf das Problem das Angebot des mobilen Arbeitens ausgeweitet, außerdem vergeben Mitarbeiter, die einen Stellplatz angemietet haben, diesen an freien Tagen an Kollegen. Zusätzlich werden auch Fahrgemeinschaften gebildet.

In der Zentrale von Rewe und Penny arbeiten rund 330 Personen. Das Unternehmen hat Parkplätze angemietet, um den Bedarf der Mitarbeiter-Fahrzeuge und der Dienstwagen abzudecken. „Die Flächen befinden sich in der Tiefgarage des Verwaltungssitzes und auf benachbarten Außenflächen“, sagt Rewe-Group-Pressesprecher Andreas Krämer. So hat das Unternehmen direkt neben dem Firmensitz ein Areal neu asphaltieren lassen. Die Kapazität von 130 Plätzen sei derzeit angemessen, es werde aber fortlaufend der Bedarf geprüft und sondiert, ob und wo weitere Stellplätze angemietet werden können.

Verti hofft unterdessen auf den Bau des angekündigten Parkhauses von Lidl. Das Unternehmen hat sich um Plätze darin beworben – ob und wie viele es zugesprochen bekommt, ist noch offen.

Generell sieht man aber die Stadt Teltow in der Pflicht, alternative zeitgemäße Varianten anzubieten. Die öffentlichen Verbindungen seien vor allem zu den Randzeiten nicht praktikabel und alle Carsharing-Dienste würden Teltow noch aus ihrem Geschäftsgebiet ausschließen. Bahia de Carvalho schlägt zudem nicht nur einen besseren Takt der S-Bahn, sondern zusätzlich eine Shuttle-Verbindung zwischen dem TTT, in dem rund 6000 bis 6500 Menschen arbeiten, und den beiden Bahnhöfen vor.

Betroffener wünscht sich ein öffentliches Parkhaus

Er fragt sich auch, weshalb man die Rheinstraße so breit gebaut hat. „Man könnte die Stellplätze anders anordnen, als Querparkplätze. So wie jetzt verschenkt man viel Raum.“ Auch ein Parkhaus fände er gut – etwa auf der Fläche, die aktuell Rewe für sich beansprucht. „Warum soll die Stadt Teltow in ein Parkhaus investieren? Da kann man gegenfragen: Warum hat Teltow einen Gewerbepark? Wohl um Einnahmen zu generieren“, argumentiert er.

Doch so richtig zuständig für die Parkplatzsituation fühlt sich niemand. Petra Schulze, Geschäftsführerin des TTT, verweist an Teltow: „Über Bau- und Planungsrecht hat die Stadt die Entscheidungshoheit, zusammen mit dem Landkreis.“ Auch auf Anfrage schlägt sie keine Lösungen vor.

Ein Parkplatz pro 40 Quadratmeter Nutzfläche

Die Stadt schreibt tatsächlich über ihre Stellplatzsatzung vor, wie viele Parkplätze bei Neubauten mitgeplant werden müssen. So muss etwa beim Bau von Büroräumen ein Parkplatz pro 40 Quadratmeter Nutzfläche bereitgestellt werden. „Es gibt aber immer wieder Stimmen, dass die Stadt Teltow sogar eine zu restriktive Stellplatzsatzung hat“, sagt Teltows Sprecher Jürgen Stich.

Doch es gibt auch die Möglichkeit, sich von dieser Pflicht freizukaufen. In den vergangenen Jahren waren das insgesamt 74 Parkplätze – 63, die Mömax lieber bezahlt als gebaut hat, und elf bei der AOK. Im Fall des Möbelmarktes hat die Stadt durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung aus kommunalem Interesse auch die Ablösesumme reduziert und nicht nur auf die Parkplätze, sondern auch auf 108 675 Euro verzichtet – laut Satzung kann der Nachlass bis zu 30 Prozent betragen.

Doch die Stadt möchte die Mitarbeiter nicht ganz im Regen stehen lassen. Man könne natürlich nicht einfach so ein Parkhaus bauen, sagt Stich, „die Verwaltung braucht einen politischen Auftrag. Wenn die Stadtverordneten etwas beschließen, dann setzt die Stadt das auch um.“

