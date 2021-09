Als die Ritter in Teltow lebten – und was heute noch von ihnen übrig ist

Teltow

Stahnsdorf ist die älteste Kommune der Region, Kleinmachnow hatte die einflussreiche Hake-Familie und die Hakeburg – aber was kann Teltow historisch vorweisen? Mal abgesehen davon, dass es im Rennen um das Alter von Stahnsdorf mit der ersten urkundlichen Erwähnung im Jahr 1265 nur um ein Jahr geschlagen wurde? Es hatte Ritter und ein Rittergut – auf einem Grundstück, das schon bald bebaut werden und damit seine Geheimnisse vielleicht preisgeben könnte.

Begonnen habe alles mit einem Stadtrichter, erzählt der Teltower Heimatforscher und Autor Frank-Jürgen Seider. Stadtrichter standen ganz oben in der Hierarchie einer Stadt, sie waren vor allem für die zivile Rechtsprechung und damit die Ruhe und Ordnung unter den Bürgern zuständig. Um 1500 herum haben sich Teltows Stadtbürger einen solchen ausgesucht: Jakob Kickebusch.

Auf diesem Grundstück Zeppelinufer/Zehlendorfer Straße stand einst ein öffentliches Brauhaus und später ein Rittergut. Nun gehört es der WGT. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Als Anreiz erhielt er ein Grundstück in der nordöstlichen Ecke der Stadt, die damals von einem Stadtgraben umgeben war, der von der Potsdamer Straße zur Oderstraße zog und in den Schönower See floss. Bei Bauarbeiten 2016 wurde ein Teil des Stadtgrabens entdeckt und archäologisch dokumentiert. An der heutigen Ecke von Zeppelinufer und Zehlendorfer Straße, neben dem Parkplatz, auf dem der Wochenmarkt stattfindet, soll ein öffentliches Brauhaus gestanden sein, das der Stadtrichter als Wohnsitz erhielt, so Seider, der Bereich drumherum war der Gutshof.

Das Gebäude selbst war schmal und lang, insgesamt handelte es sich bei dem Anwesen aber wohl um einen Vierkanthof, der auch Platz für eine Meierei – Kuhhaltung mit Milchverarbeitung und einer Käserei – und eine recht große Schafzucht bot. Auch eine große Wiese, der „Kurze Wall“, mit hohen Eichen, und der Schönower See gehörten zum Anwesen dazu.

Mit den Schwanebecks wurde Teltow rittersässig

Jakob Kickebuschs Enkelin Ursula heiratete schließlich den Adeligen Matthias von Schwanebeck von Berlin. Er sollte 1552 der dritte Stadtrichter werden und damit aus dem Brauhaus ein adeliges Wohnhaus, ein Rittergut, machen. „Mit den Schwanebecks ist Teltow rittersässig geworden“, so Seider.

Auszug aus dem Teltower Kirchenbuch zu einem der Schwanebecks. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Seider weiß, die drei Söhne der Schwanebecks tatsächlich als Ritter im Dienste des Königs waren und dass es auch einen Ritterfriedhof gab, auf dem die Verstorbenen in ihren Ritterrüstungen auf dem Grabstein dargestellt waren. Doch die Zeit der Teltower Ritter sollte nicht lange dauern: Nur drei Generationen Schwanebecks lebten hier, dann fiel das Lehen aufgrund fehlender männlicher Erben im Jahr 1624 wieder an den Kurfürsten. Heute erinnert die Ritterstraße an diese Zeit.

Nun bewarb sich die Familie von Willmerstorff und kaufte das Amt und damit den Grund. Besonders große Bekanntheit erhielt dabei Cuno Hans von Willmerstorff, der ab 1638 – noch unmündig – das Erbe über das Rittergut antrat und bis 1720 in der Teltower Geschichte aufscheint.

Heute erinnert nur mehr die Ritterstraße am Teltower Marktplatz an die Ritterzeit. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Er heiratete im Jahr 1660 in der St. Andreaskirche Catharina Elisabeth von Hake aus dem Nachbarort Machnow. Da ihm aber Rittergut in Teltow zu schäbig war, wie Seider es ausdrückt, ließ er sich ein Wohnhaus in der Domäne Dahlem herrichten. Das Teltower Gut verpachtete er, sein Anwesen besuchte er nur gelegentlich.

Dennoch erweiterte er seinen Besitz in der Stadt – wohl nicht immer rechtmäßig. So gehörte ihm bald etwa das „Rote Haus“ auf dem Nachbargrundstück oder auch – durch Tausch – der Teltower See. Das hatte zur Folge, dass die Teltower für sich keine Fische mehr daraus gewinnen konnten. „Er verpachtete den See um 60 Kronen und die Fische wurden nach Berlin verkauft.“

Die Teltower Ackerbürger mussten zudem enorme Getreidelieferungen – „mehrere Wagenladungen“, sagt Seider – an ihn abgeben, während er der Kämmerei der Stadt die Abgaben, zu denen er eigentlich verpflichtet gewesen wäre, schlicht verweigerte. Das hatte sogar einen Rechtsstreit zur Folge, Teltow verklagte den Stadtrichter. „1648 ging der Streit los, dass die Stadt nur ausgebeutet wurde.“ Doch Teltow hatte keine Chance und verlor.

Quittungsbüchlein eines Teltower Großbauern, unterzeichnet von Cuno Hans von Willmerstorff. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Auch sein Sohn Cuno von Willmerstorff schlug in die gleiche Kerbe, ging seiner Arbeit als Richter nicht nach, überließ seine zivilrechtliche Arbeit dem Bürgermeister, der dafür aber in keinster Weise entlohnt wurde und auch keine Ansprüche an die anfallenden Gerichtsgebühren stellen durfte. „Er war daher nicht sehr beliebt“, so Seider.

Ganz anders übrigens als die früheren Stadtrichter, die respektiert sowie geschätzt waren und oftmals als Bürgen bei Verträgen auftraten. „Die Schwanebecks hatten sicherlich noch eine größere Volksverbundenheit. Das ändere sich rabiat um 1690, als sie sagten, sie wollen mit den Untertanen nichts mehr zu tun haben, und der Standesdünkel entstand.“ Davor sei der Adel sogar oft Pate gestanden bei den einfachen Paten. „Sie standen Seite an Seite bei der Taufe in der Kirche.“

Die Andreaskirche Teltow stand unter dem Patronat des preussischen Königs. Quelle: Stephan Laude

Doch auch die Willmerstorffer konnten sich nicht lange halten, 1802 fehlten ihnen die männlichen Nachfahren und das Amt des Stadtrichters fiel wieder an den Kurfürsten zurück. Da die weiblichen Erben aber nicht auf das Geld verzichten wollten, musste das Gut mit all seinen Ländereien und Beistücken verkauft werden – das Gutshaus selbst war ein Jahr zuvor abgebrannt. Nun hatte die Stadt Teltow ein Vorkaufsrecht – und die St. Andreaskirche den preußischen König Friedrich Wilhelm III. als Patron.

Dieser billigte den Verkauf des Gutes an den Teltower Magistrat in Form einer „Allerhöchsten Kabinetts-Resolution“ 1805 und schoss auch gleich noch ein Kapital von 10.000 Talern vor. Zusätzlich gab es 400 Taler der anfallenden Zinsen auf die Dauer von 20 Jahren. So hatte die Stadt die besten Voraussetzungen, um bei der Versteigerung mitzubieten.

Teltow ersteigert das ehemalige Rittergut

Mit dem Höchstgebot von 30.701 Talern gewannen Bürgermeister Georg Ehrlich und der Potsdamer Steuerrat Ribbach gemeinsam das Rittergut mit allem, was dazugehörte, darunter auch 20 Kühe mit Kälbern, 200 Schafe, viele Schweine und Geflügel. Heute würde ein Taler rund 1000 Euro entsprechen, rechnet Seider um.

Zwölf Tage nach der Versteigerung wurde der ehemalige Gutsbesitz dann unter vier Teltower Ackerbürgern, einem Kaufmann und vier wohlhabenden Handwerkern aufgeteilt. Das Grundstück mit dem abgebrannten Gutshaus ersteigerte sich bei dieser Gelegenheit der Schmied Johann Friedrich Krause. „Und plötzlich gehörte auch der Teltower See wieder den Teltowern, sie durften wieder Fische beziehen, die Pacht blieb in der Stadt“, so Seider.

Ein Grund dafür, dass man heute kaum gesichertes Wissen über diese Zeit hat, sei, dass die Willmerstorffs Teltow nur als Einnahmequelle benutzt hätten, so der Heimatforscher. „Es gibt kein Gutsarchiv und das Stadtarchiv verbrannte 1711.“ Seine Arbeit besteht aus dem Zusammentragen von Einzelteilchen, die sich überall verstecken können. So etwa im Quittungsbuch eines Großbauern: Hier findet sich die Bestätigung, dass rund 20 Säcke Getreide an die Willmerstorffs abgeliefert wurden.

Womit kann man aber nun rechnen, wenn auf dem Grundstück des ehemaligen Rittergutes, das kürzlich von der WGT erworben wurde, gebaut wird? „Wenn man auf Fundamente stößt, hat man schon viel gefunden“, sagt Seider. „Rüstungen wird man nicht finden.“ Er hütet sich vor zu großen Hoffnungen: „Es ist eine Riesenüberraschung. Das kann eine große Enttäuschung werden, wenn man die Erwartungen zu hoch stapelt und sagt: ,Jetzt werden wir was Tolles finden.’“ Und im schlimmsten Fall wird zwar gebaut, aber nicht gegraben – dann bleibt noch länger geheim, was aus Teltows Ritterzeit in der Erde versteckt sein könnte.

Von Konstanze Kobel-Höller