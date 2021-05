Teltow

Mit zwei Verletzten endete ein Streit in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Potsdamer Straße am Samstagnachmittag in Teltow. Ein 24-Jähriger hat dabei nach Angaben der Polizei zuerst mit einem Koffer und einem Regenschirm einen 31-jährigen Mitbewohner angegriffen. Dieser wurde leicht am Kopf verletzt und später ins Krankenhaus gebracht.

Zuvor rächte er sich aber und schlug mit dem gleichen Regenschirm auf den 24-Jährigen ein, nachdem dieser von ihm abgelassen hatte. Der Jüngere der beiden streitenden Bewohner wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei leitete gegen beide ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Von MAZonline