Mit einer Kutsche ist der Teltower Hermann Lamprecht als Friedrich II. am Donnerstag in der Teltower Region und im Landkreis Teltow-Fläming unterwegs gewesen. Damit erfüllte sich der 82-Jährige, der bei Festen und zu offiziellen Anlässen in der Stadt in die Rolle des „Alten Fritzen“ schlüpft, einen lang ersehnten Wunsch.