Teltow

Der Besitzer eines Pkw Audi Q7 aus dem teltower Kanada-Viertel bemerkte am Montagmorgen kurz nach 4 Uhr, dass jemand dabei war, sein Auto zu stehlen. Er verständigte sofort die Polizei. Die Beamten konnten den Pkw noch im Wohngebiet feststellen, stoppen und am Steuer einen 43-jährigen Mann vorläufig festnehmen. Wie dieser das Auto starten konnte, ist Gegenstand der Ermittlungen, welche durch die Kriminalpolizei übernommen wurden. Der Tatverdächtige wurde vernommen und soll am Folgetag, also Dienstag, einem Haftrichter vorgeführt werden.

Von MAZonline