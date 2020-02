Teltow

Ein Teltower zeigte am Montagmorgen der Polizei den Verlust seines Mercedes Sprinter an. Den silbergrauen Kleintransporter hatte er am vergangenen Freitagnachmittag gegen 16 Uhr in der Katzbachstraße abgestellt. Als er am Montagmorgen gegen 7 Uhr das Fahrzeug nutzen wollte, bemerkte er den Diebstahl. Unbekannte Täter sollen den Wagen am Wochenende entwendet haben, teilt die Polizei mit. Das Fahrzeug trug das amtliche Kennzeichen PM-GL 666. An dem Auto war der Schriftzug „DGL“ angebracht. Die Kripo ermittelt.

Von MAZ-online