Die Überraschung stand Andreas Ribbecke deutlich im Gesicht geschrieben, als Andreas Körner-Steffens, Abteilungsleiter Berufsbildung der Handwerkskammer Potsdam, am Mittwochmorgen den 29-Jährigen als „Auszubildender des Monats Juli 2020“ im Kammerbezirk Potsdam auszeichnete. Ribbecke erlernt in der Kfz-Meisterwerkstatt von Torsten Höricke in Teltow den Beruf des Karosserie-Instandhaltungstechnikers.

Vom Elternhaus „vorbelastet“

Doch viel muss der Ausbildungsbetrieb seinem Lehrling nicht mehr beibringen. Ribbecke ist „vorbelastet“, hat schon als Kind und Jugendlicher viel an Fahrrädern herumgeschraubt, später in der Kfz-Werkstatt seines Vaters mitgeholfen und vom Großvater, einem Landwirt, manche handwerkliche Tipps bekommen. An seinem eigenen Auto hat Ribbecke bislang meist alles selbst erledigt.

Maschinenbaustudium abgebrochen

Ursprünglich hatte der Dahlewitzer nach seinem Abitur ein Maschinenbaustudium in Braunschweig begonnen. Doch schnell merkte er, dass ein späterer Schreibtischjob nicht seine Erfüllung werden würde und brach sein Studium ab. „Die praktische Arbeit macht mir mehr Spaß. Ich kann mit meinen Händen was schaffen“, sagt Ribbecke. Nach einer Probewoche, in der er auch schon an „große Sachen“ herangelassen wurde, wie Ausbilder Jörg Schulz sagt, stand für den Azubi und seinen Betrieb fest, dass beide zusammenbleiben werden.

Betrieb bildet seit 20 Jahren aus

Der Betrieb von Torsten Höricke bildet seit etwa 20 Jahren Lehrlinge aus. In dieser Zeit hat er 34 Berufsanfänger zu Facharbeitern gemacht. 70 Prozent seiner heutigen 32 Mitarbeiter haben bei ihm gelernt, sagt Geschäftsführer Höricke. Demnächst sollen im Servicebereich und in der Werkstatt je ein Lehrling seine Ausbildung aufnehmen. Höricke kann anderen Unternehmern nur empfehlen, Nachwuchs auszubilden. „So sichert man sich seine eigenen Fachkräfte“, sagt der Firmenchef.

Will der Werkstatt treu bleiben

Etliche junge Leute würden nach ihrem Lehrabschluss für zwei, drei Jahre im Betrieb arbeiten und dann nach höheren Zielen streben, sagt Höricke. Für Andreas Ribbecke gibt es derzeit nichts Schöneres, als mit seinen Kollegen in der Werkstatt zu arbeiten.

In seiner Freizeit spielt Andreas Ribbecke Fußball beim SV Blau-Weiß Dahlewitz, dem er seit seinem sechsten Lebensjahr ununterbrochen – auch während des Studiums in Braunschweig – angehört. Er treibt Sport in einem Fitnessstudio und fährt viel mit dem Fahrrad. Sein großes Hobby ist der Wintersport, den er allerdings in den vergangenen Jahren in Deutschland nicht ausüben konnte, wie er bedauert.

Noch mehr als 800 Ausbildungsplätze frei

Die Handwerkskammer Potsdam vergibt den Titel seit sechs Jahren. Die Ausgezeichneten erhalten eine Tasche mit kleinen Präsenten, ein T-Shirt und eine Urkunde. Derzeit sind im Kammerbezirk Potsdam noch mehr als 800 Ausbildungsplätze frei, sagt Andreas Körner-Steffens, Abteilungsleiter Berufsbildung der Handwerkskammer Potsdam. Interessierte könnten auch später in die Ausbildung einsteigen.

