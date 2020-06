Teltow

Auf der Lichterfelder Allee hat sich der Fahrer eines BMW am frühen Montagmorgen einer Polizeikontrolle entzogen. Er war mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit aus Richtung Teltow kommend in Richtung Berlin unterwegs. Die Beamten folgten dem Fahrzeug und forderten mit Haltesignal zum Anhalten auf. Der BMW raste weiter, wobei der Fahrer die Beleuchtung ausschaltete und grob verkehrswidrig fuhr. Die Beamten fanden das leere Auto in Steglitz-Zehlendorf und griffen in der Nähe zwei Männer (23 und 25) auf. Sie hatten die Fahrzeugschlüssel für den BMW, sagten aber zunächst nicht, wer gefahren war. Das Auto wurde beschlagnahmt. Eine Anzeige wurde aufgenommen. Die Ermittlungen zum Sachverhalt dauern an. Die Maßnahmen auf Berliner Stadtgebiet wurden von Kollegen der Polizei Berlin unterstützt.

Von MAZonline