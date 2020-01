Bäume oder Radweg: Teltow muss die Spaltung vermeiden

Teltow

Der Kampf um die Eichen in Ruhlsdorf zeigt das Problem gewachsener Städte auf: Was dem einen erhaltenswert scheint, ist dem anderen lästig.

Klimaschutz gegen Stadtgefühl

Der dörfliche Charakter steht für die einen für Tradition, für die anderen für Rückstand. Die einen möchten die Bäume sichern – weil sie schützenswert sind, aus Klimagründen, weil sie hübsch aussehen –, die anderen wollen den nächsten Schritt gehen. Sie möchten kein Dorf mehr sein, sie gehören zur Stadt und die Straße soll das auch darstellen, in Sachen Optik und Sicherheit.

Vorbild Südamerika ?

Am besten wäre es für die Einigkeit in der Stadt, man könnte beides hinbekommen. Ein bisschen wie im touristischen Hinterland Lateinamerikas: Während wir uns in den Holzhütten die schamanischen Traditionen vorführen lassen, sehen sich die Kinder in den Betonhäusern daneben über Satellitenschüsseln die neuesten Filme an. Ruhlsdorf wird jedoch einen anderen Weg finden müssen.

Von Konstanze Kobel-Höller