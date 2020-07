Teltow

Seltene Überraschung: Bei Bauarbeiten für ein Mehrfamilienhaus in der Potsdamer Straße in Teltow wurde ein Münzschatz entdeckt. Weil der Fundplatz innerhalb des Bodendenkmals Teltower Altstadt liegt, begleitete der Archäologe Lars Wendler aus Gortz die Erdarbeiten bereits seit Februar.

Beim Aushub der Baugrube hatte die Baggerschaufel ein Gefäß zerschlagen – einige Münzen fielen daraufhin in den Sand. Zu diesem Zeitpunkt war noch nicht zu ahnen, dass über 400 Münzen zum Schatz gehören würden. Alle Münzen lagen in einem 15 Zentimeter hohen Keramiktopf, der mit einem Boden eines weiteren Gefäßes abgedeckt war. Die Gefäße sind typisch für die frühe Neuzeit des 16. und 17. Jahrhunderts – die Spardose eines kleinen Teltower Mannes und seiner Familie. Das Grundstück grenzte damals an den Teltower Stadtwall, der Fundplatz war der Garten. Für den Besitzer lag der Niederlegungsort – so die Vermutungen – sicher erkennbar am Fuß eines Baumes oder einer Gebäudeecke, um den wertvollen Inhalt später wieder zu finden.

Silberne Groschen aus der Zeit zwischen 1572 bis 1633

Alle Münzen wurden inzwischen vermessen, gewogen sowie nach Herkunft und Prägung bestimmt. Im Topf lagen ausschließlich silberne Groschen aus der Zeit zwischen 1572 bis 1633. Die sehr dünnen Groschen wiegen jeweils etwas weniger als zwei Gramm. Die meisten Münzen, 261 Stück, datieren zwischen 1572 bis 1609 und stammen überwiegend von unterschiedlichen Münzprägestätten aus dem heutigen Niedersachsen und Schleswig-Holstein, so aus der Grafschaft Schaumburg, dem Herzogtum Schleswig-Holstein-Gottorp sowie aus Göttingen, Hameln und Ravensberg.

Ein kleiner Schatz: Das Gefäß barg über 400 Münzen. Quelle: Stadt Teltow

Neben 17 magdeburgischen gehören nur fünf brandenburgische Münzen in diese Zeit. Weitere 44 Münzen datieren direkt in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges (1618-48) zwischen 1623 und 1633 und wurden von den Kurfürsten in Sachsen und Brandenburg geprägt. Münzen zwischen 1610 und 1622 fehlen im Schatz – aus gutem Grund: Dieser Zeitraum ist von einer extremen Münzverschlechterung geprägt. Es entstanden viele neue Münzprägestätten, die aber nur vorhandene Silbermünzen nutzten, um sie mit gleichem Münzwert aber weniger Edelmetall und mehr Kupferanteil erneut auszugeben. Man hat aus dem vorhandenem Geld so eben mehr Geld gemacht. Ab 1623 prägte man wieder hochwertiges Geld – „Gutegroschen“ – zu dem auch die Teltower Münzen gehören.

Vor Plünderern im Dreißigjährigen Krieg versteckt

Groschen stellten kleine Münzwerte für den regionalen Markt dar. 400 Silbergroschen waren im 17. Jahrhundert ein bedeutendes Vermögen. Ein Zimmermann verdiente sieben Groschen am Tag und ein paar Schuhe kosteten etwa 18 Groschen. Dass die Münzen einen Zeitraum von 62 Jahren bis zur Niederlegung abdecken, kann verschiedenen Ursachen haben. 1633 kam die letzte Münze in den Topf. Im 30jährigen Krieg plünderten 1634 Kaiserliche Truppen in Teltow, sodass das Münzgefäß möglicherweise im Vorfeld dessen versteckt wurde. Der ehemalige Besitzer konnte seinen Schatz nicht mehr bergen. Erst über 380 Jahre später kam der Schatz nun wieder ans Tageslicht.

