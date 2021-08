Beim Einbruch in Teltower Bäckerei gefasst

Teltower

Die Polizei hat am frühen Dienstagmorgen zwei Einbrecher gefasst. Die Anwohner eines Einkaufsmarktes in der Mahlower Straße waren durch Lärm geweckt worden. Am Markt versuchten gerade zwei Personen, die Tür einer Bäckereifiliale einzutreten. Die alarmierte Polizei konnten einen Täter noch am Tatort stellen, einen weiteren nach kurzer Flucht zu Fuß im nahen Wohngebiet. Es handelt sich um einen 16-Jährigen aus Berlin und einen 18-Jährigen aus Teltow. Der Jüngere wurde auf dem Polizeirevier Teltow an seine Eltern übergeben. Der 18-Jährige wurde nach Klärung seiner Identität ebenfalls entlassen. Der Schaden wurde auf 5000€ geschätzt.

Von MAZonline