Teltow

Einen Schaden von mehreren Tausend Euro verursachte eine Autofahrerin am Mittwochnachmittag in Teltow. Beim Einparken in der Oderstraße ramponierte sie mit ihrem VW mehrere Verkehrszeichen. Das Auto war danach nicht mehr fahrfähig, die Fahrerin rief selbst den Abschleppwagen. Die Polizei nahm eine Unfallanzeige auf.

Von MAZonline