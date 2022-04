Betrunkener attackiert Ladenmitarbeiter in Teltow

Teltow

Die Polizei ist am Samstagabend gegen 18.30 Uhr nach Teltow gerufen worden. Mehrere Zeugen hatten zuvor mitgeteilt, dass ein offenbar stark alkoholisierter Mann in einem Geschäft in der Potsdamer Straße herumschreie und die Örtlichkeit trotz mehrerer Aufforderungen nicht verlassen wolle.

Mitarbeiter angegriffen

Der Mann soll zuvor zudem einen Mitarbeiter des Geschäfts angegriffen, diesen verletzt sowie ein geparktes Fahrzeug beschädigt haben. Als die Beamten vor Ort eintrafen, erhärtete ein Vortest den Verdacht einer Alkoholisierung. Zudem hatte der Mann eine geringe Menge an Betäubungsmittel dabei. Er wurde in Gewahrsam genommen und in eine Fachklinik gebracht.

Von MAZonline