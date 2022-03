Bitterwitzige „Schwarze Grütze“ in Teltow:  „Vom Neandertal ins Digital” 

Teltow

Mit ihrem Programm „Vom Neandertal ins Digital” gastiert das Musikkabarett „Schwarze Grütze“ am 2. April im Teltower Stubenrauchsaal.

Bitterwitzig wird es am kommenden Samstag in Teltow, wenn Pursche und Klucke vom Musikkabarett „Schwarzen Grütze“ ihren Fokus direkt auf die schlimmen Stellen der Gesellschaft richten und daraus lustige Geschichten produzieren: So ändert die intelligente Autokorrektur das Wort Bürste“ in „Brüste“, nur weil da ein Mann vor dem Bildschirm sitzt. Ein Ehemann entdeckt, dass Hacker das Gehirn seiner Frau manipulieren. Und ein Kindergartenkind hilft etwas nach, damit die Zahnfee endlich den Restbetrag für das I-Phone bringt.

Die beiden Künstler schreiben alle Texte und Lieder ihrer Programme selbst, die meisten Stücke ihrer bisher acht abendfüllenden Bühnenprogramme wurden auf sechs CDs und einer DVD veröffentlicht. Ein Liederbuch präsentiert eine Auswahl der besten Songs und Texte des Duos.

Informationen: Samstag, 2. April, 20 Uhr (Einlass ab 19.30 Uhr), im Stubenrauchsaal im Neuen Rathaus, Marktplatz 1-3, Teltow. Tickets kosten im Vorverkauf 15 Euro, an der Abendkasse 18 Euro, ermäßigt 12 Euro.

Von MAZonline