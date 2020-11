Teltow

Der Vorstand des Evangelischen Diakonissenhauses Berlin-Teltow-Lehnin wird seine Fachschule für Sozialwesen und Berufsfachschule für Soziales „ Dietrich Bonhoeffer“ auf dem eigenen Gelände in der Lichterfelder Allee in Teltow zum Schuljahr 2021/2022 schließen und an die Hoffbauer-Stiftung in Potsdam übergeben. Dort sollen Schüler und Lehrer in die Berufsfachschule Soziales und Fachschule für Sozialwesen auf dem Campus in Potsdam-Hermannswerder integriert werden. Die Nachricht war am Donnerstag rein zufällig als ein Gerücht zu den Studierenden in Teltow durchgesickert und hatte in den Klassen einen Schock ausgelöst. Sie wollen in Teltow bleiben. Der Vorstand des Diakonissenhauses hat den geplanten Wechsel in einer offiziellen Stellungnahme bestätigt.

Die Hälfte befürchtet den Abbruch

Er soll für die Schließung der Schule finanzielle und wirtschaftliche Gründe angeführt haben, berichtete eine angehende Erzieherin der MAZ. Der Schule würden Schüler fehlen, um rentabel arbeiten zu können. Nach Angaben eines Infobriefes, den Schüler für Schüler verfasst haben, bilden derzeit elf Mitarbeiter 184 Schüler in zehn Klassen zu Sozialassistenten, Erziehern, Heilerziehungspflegern und Sozialpädagogen aus.

Rund die Hälfte der Studierenden befürchtet, aufgrund der größeren Entfernung vom Heimatort ihre Ausbildung abbrechen zu müssen. Einige Schüler kommen aus ländlichen Regionen rund um Mittenwalde und Eichwalde, müssen dann bis zu 140 Kilometer zum Studienort fahren und haben ihr Studium erst im August dieses Jahres begonnen, heißt es weiter in dem Rundschreiben. Ein Abbruch aber würde die Existenz manches Auszubildenden bedrohen.

Schüler fühlen sich hintergangen

Der Plan für den Trägerwechsel soll bereits im August gefasst worden sein. Um so mehr fühlen sich die Schüler hintergangen, weil sich mancher von ihnen sonst anders orientieren hätte können. Doch gerade wegen der familiären Atmosphäre, zahlreicher übergreifender Projekte und der Inklusion hätten sich viele bewusst für die Teltower Schule entschieden, argumentieren die Studierenden.

Auf ihr Drängen hatte sich der Vorstand des Diakonissenhauses zu zwei Gesprächen bereit erklärt, erfuhr die MAZ. Es seien aber keine Kompromisse gefunden worden. Ein dritter Termin ist nächste Woche anberaumt. In einer Online-Petition appellieren die Schüler an mögliche Unterstützer, den Umzug verhindern zu helfen, der für sie auch herbe Einschnitte in ihr persönliches beziehungsweise ihr Familienleben bringt.

In seiner Stellungnahme hat der Vorstand des Diakonissenhauses seine Pläne als eine „Weiterentwicklung diakonischer Ausbildung“ verteidigt. Die abschließenden Gespräche zum Übergang der Dietrich-Bonhoeffer-Fachschule in die Potsdamer Berufsschule sollen in der kommenden Woche geführt werden. Daran sollen Lehrer und Schüler der Teltower Ausbildungsstätte beteiligt werden.

Hoffbauer eröffnet neue Perspektiven

„Die Hoffbauer-Stiftung als profilierter und breit aufgestellter Träger evangelischer Bildungsangebote eröffnet der Dietrich-Bonhoeffer-Schule eine neue Perspektive“, gibt Diakoniesprecher Alexander Schulz den Standpunkt seines Hauses wieder. Die Teltower Schüler könnten ihre Ausbildung zu den bekannten Konditionen fortsetzen und beenden. Den Lehrern werde der Vorstand Übernahmeangebote unterbreiten. Auch Hoffbauer-Vorstand Frank Hohn spricht von einer „Lösung, die für die Schüler gut, für die Lehrer annehmbar und für den Träger finanzierbar“ sei.

Neubau erst vor zwei Jahren bezogen

Die Übernahmeverhandlungen mit der Hoffbauer-Stiftung hätten bereits im Mai begonnen, so Schulz. Beide Unternehmen hätten schon im vergangenen Jahr ihr Engagement in der Pflegeausbildung gebündelt. Die Unterzeichnung des Übernahmevertrages stehe unmittelbar bevor, sagt Hohn.

Die Dietrich-Bonhoeffer-Schule war erst Mitte Oktober 2018 gemeinsam mit der Verwaltung des Unternehmensbereiches Altenhilfe des Diakonissenhauses in einen Neubau auf dem Diakoniegelände gezogen. Die Stadt Teltow braucht das Gebäude der früheren Bruno-H.-Bürgel-Schule, in der die Fachschule untergebracht war, um dort eine neue Grundschule zu eröffnen. Der Neubau hatte rund 5,2 Millionen Euro gekostet. Was aus den leer stehenden Räumen wird, steht noch nicht fest.

Der Neubau auf dem Diakogelände in Teltow war erst Mitte Oktober 2018 bezogen worden. Was nun aus den leeren Räumen wird, steht noch nicht fest. Quelle: Evangelisches Diakonissenhaus

