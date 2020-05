Junge Teltower Politikerin wirft nach Scholz-Kandidatur Handtuch

Teltow

Ihre Kandidatur um ein Direktmandat für die Bundestagswahl 2021 hat die Teltower SPD-Stadtverordnete und Kreistagsabgeordnete Laura Adebahr am Freitag zurückgezogen, nachdem bekannt geworden war, dass Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz in Potsdam und damit dem gleichen Wahlkreis 61 antritt. Das sorgte in den sozialen Medien für Unruhe.

„In Ostdeutschland gibt es einen (!) Wahlkreis, der bei der letzten Bundestagswahl von der SPD geholt wurde. In diesem Wahlkreis gab es nun seit Januar eine junge Kandidatin, die auch dort aufgewachsen und ewig politisch aktiv ist. Und dann kam der Hamburger Olaf Scholz“, kommentierte etwa Influencerin und SPD-Jungpolitikerin Lilly Blaudszun auf Twitter. Gleichzeitig sei von Mitgliedern des Landesvorstandes eine Werbemail verschickt worden, kritisierte sie – dieser habe sich aber eigentlich neutral zu verhalten. In der folgenden Diskussion wurde mehrfach gefragt, weshalb Scholz nicht in seiner Herkunftsstadt Hamburg kandidiere, einzelne User gaben sogar an, ihn und die SPD deswegen nicht wählen zu wollen.

„Ich halte mich aus den Tiraden raus“

Adebahr möchte sich jedoch nicht als Galionsfigur eines „Scholz-Bashings“ missbraucht werden, sich nicht dafür instrumentalisieren lassen. „Jeder kann seine eigene Meinung haben – aber ich halte mich aus den Tiraden raus.“ Scholz sei nun einmal Vizekanzler und Finanzminister, auch als möglicher Kanzlerkandidat sei er im Gespräch. „Das sind einfach Momente, da muss man einen Schritt zurückgehen.“ Manchmal müsse man einsehen, dass man gegen Windmühlen kämpfe, schrieb sie auf Twitter.

Scholz wohne in Potsdam und habe damit auf jeden Fall ein Recht, in diesem Wahlkreis anzutreten, so Adebahr. Die interne Frist wäre zudem bis 1. Juni gewesen und der Vizekanzler habe sich innerhalb dieser gemeldet. Der Wahlkreis 61 umfasst neben Potsdam die Gemeinden Kleinmachnow, Michendorf, Nuthetal, Schwielowsee, Stahnsdorf, Teltow und Werder aus Potsdam-Mittelmark sowie Ludwigsfelde aus Teltow-Fläming. 2017 hatte das Manja Schüle ( SPD) mit 26,1 Prozent der Stimmen vor Saskia Ludwig (24,9 Prozent) das Direktmandat erhalten.

„Ich denke nicht direkt an das nächste Amt“

Natürlich sei sie enttäuscht, die Entscheidung sei ihr nicht leicht gefallen. Die Vorbereitungen seien schon gelaufen, ohne Corona wären sogar die ersten Vorstellungen in den Kommunen schon gelaufen. „Ich habe mir Ziele gesteckt, mir Gedanken gemacht.“ Die 29 Jahre alte wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bundestag mit einem Master in Verwaltungswissenschaften wollte ihren inhaltlichen Fokus auf die Haushaltspolitik legen und hier wiederum darauf, Familien und Frauen zu entlasten. „Ich bin aber kein Mensch, der sich davon die gute Laune verderben lässt. Ich kann mit meiner eigenen Entscheidung auch meinen Frieden machen.“ Nun sei ihr Ziel ein gutes Ergebnis bei der Bundestagswahl. „Ich stehe natürlich für Olaf Scholz am Wahlkampfstand.“

Sie selbst mache vorerst weiter, wie davor: „Ich bin ein junger Mensch, wann wird sehen, wo es mich hinverschlägt.“ An die Bundestagswahl danach verschwendet sie noch keinen Gedanken, auch nicht an die Teltower Bürgermeisterwahl, die voraussichtlich 2025 stattfindet. Vorerst freut sie sich, dass sie nun überraschenderweise Zeit für Urlaub an der Ostsee hat. Das sei der positive Nebeneffekt der ganzen Sache. Ansonsten: „Ich lebe mein Leben ganz normal weiter und entweder tun sich neue Türen auf oder eben nicht. Ich denke nicht direkt an das nächste Amt.“

Von Konstanze Kobel-Höller