Potsdam/Teltow

Was klingt, wie ein schlechter Witz, ist von der Staatsanwaltschaft Potsdam zur Anklage gebracht worden: Weil ihm das Essen zu scharf war und er dafür nicht bezahlen wollte, bekam ein Gast eines China-Restaurants in Teltow offenbar Prügel vom Kellner. – Der Fall wurde am Freitag am Amtsgericht Potsdam aufgerufen. Der Vorwurf gegen den 46-jährigen Kellner: gemeinschaftliche gefährliche Körperverletzung. Angeklagt war zunächst auch ein zweiter Mitarbeiter des Restaurants – der einstige Chef, wie sich vor Gericht herausstellte. Weil der 54-Jährige allerdings so schwer erkrankt ist, dass er als nicht verhandlungsfähig gilt, wurde das Verfahren gegen ihn inzwischen eingestellt.

Amtsgericht Potsdam könnte Verfahren gegen Geldauflage einstellen

Der Vorfall soll sich Anfang Juni 2019 im „Shi Shan“ ereignet haben – der Name bedeutet so viel wie „Speisen wie ein König“. Der Gast hatte bei der mutmaßlichen Attacke, bei der einer der Beschuldigten auch zu einem Pflasterstein gegriffen haben soll, Prellungen, Hämatome und eine leichte Gehirnerschütterung erlitten. Er tritt im Prozess nicht nur als Zeuge, sondern auch als Nebenkläger auf – zur Verhandlung erschien er jedoch nicht. Er hatte sich bei seinem Anwalt krank gemeldet. Die Verhandlung soll nun am 3. Juni stattfinden. Bis dahin könnte das Verfahren gegen den Kellner gegen eine Geldauflage aber ebenfalls eingestellt werden. Das Gericht lässt das prüfen.

Das an der Potsdamer Straße gelegene „Shi Shan“ galt über Jahre als Brandenburgs größtes China-Restaurant. Ob Tête-à-tête oder Familienausflug, Geburtstage, Hochzeiten oder Betriebsfeiern: Das Restaurant bot mit gut 800 Plätzen in verschieden gestalteten Bereichen mehr als ausreichend Platz. Rund 20 Quadratmeter groß war beispielsweise der VIP-Raum für bis zu 20 Gäste. Der Eventraum mit einer Größe von 120 Quadratmetern war für bis zu 70 Personen gedacht.

Ein Blick einen Bereich in das Restaurant „Shi Shan“. Quelle: Nicole Dau

Erbaut in der DDR als Kantine des Großbetriebes VEB Elektronische Bauelemente „Carl von Ossietzky“ (CvO), war das schmucklose Gebäude einst von beachtlicher Bedeutung für Teltow. Dort traten seit 1978 nicht nur die CvO-Brigaden zum Mittagessen an, es fanden auch Fachkonferenzen sowie politische und gesellschaftliche Veranstaltungen statt. Nach der Wende – der Betrieb wurde 1990 abgewickelt – diente der Flachbau als Supermarkt, stand nach dessen Auszug 2008 aber leer. 2011 ließen Berliner Pächter das Gebäude über Monate hinweg als Restaurant herrichten; Eröffnung war mitten im Weihnachtsgeschäft.

Das Teltower Restaurant bringt es auf 2200 Quadratmeter Fläche

Zum Konzept des riesigen Erlebnisrestaurants gehörten auch regelmäßige Showeinlagen, Musik- und Tanzveranstaltungen. Trotz aller Opulenz geriet das Restaurant 2016 in finanzielle Not, ein Insolvenzverfahren schloss sich an. Nach einem Betreiberwechsel 2017 standen die Zeichen für kurze Zeit auf Rettung, doch schon Anfang 2019 suchte eine Vermittlungsagentur auf einem Online-Immobilienportal nach einem neuen Mieter für das 2200 Quadratmeter umfassende Etablissement.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Inzwischen sind die Lichter in der Potsdamer Straße 10 ausgegangen: Nach MAZ-Informationen hat der Eigentümer des Gebäudes allen Mietern gekündigt – er plant den Abriss und will das Areal neu bebauen. Was genau entstehen soll, ist allerdings noch nicht bekannt.

Von Nadine Fabian