Computerbetrüger erbeuten in Teltow sechsstellige Summe

Teltow

Um eine sechsstellige Summe wurde ein Mann in Teltow durch Computerbetrug gebracht. Er hatte einen Anruf von einem angeblichen Bankmitarbeiter erhalten. Dieser teilte ihm mit, dass unbekannte Täter Geld von seinem Konto transferiert hätten. Der Bank wäre dies aufgefallen, sie habe das Geld retten und dem Kontoinhaber wieder gutschreiben können. Nun müsse aber die gegenwärtige Kontoaktivität eingesehen werden. Dazu wurde der Mann aufgefordert, sich bei seinem Konto anzumelden.

Mehrere Abbuchungen

Dem kam der Mann nach, woraufhin in Folge mehrere Abbuchen in einem insgesamt sechsstelligen Bereich von seinen Konten erfolgten. Die Polizei hat eine Strafanzeige zu dem Sachverhalt aufgenommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Diese dauern weiter an.

Von MAZonline