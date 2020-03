Angehörige ignorieren Besuchsverbot in Teltower Seniorenheim

Teltow

Seit Freitag gilt in dem Teltower Seniorenheim Lavendel-Residenz Besuchsverbot, um die Bewohner und Bewohnerinnen vor Corona-Infektionen zu schützen, erklärt Leiter Roland Lange. Zunächst wurde mit Aushängen bekanntgegeben, dass die Besuche minimiert werden sollten. Im betreuten Wohnen habe man gebeten, dass die Verwandten davon informiert würden. „Die Bewohner hatten volles Verständnis. Die gehen sich selbst gegenseitig richtig an, wenn jemand im Supermarkt gegenüber war und sich die Hände nicht desinfiziert hat.“ Bald darauf wurde an allen Türen auf einen generellen Besuchsstopp hingewiesen. Man sei aber gesprächsbereit. „Das Besuchsverbot wird für bestimmte Fälle unter besonderen Auflagen aufgelockert.“

Doch dann kam die landesweit geltende Verordnung, dass in Pflegeheimen Besuche von einer Stunde am Tag erlaubt sind. „Und jetzt gibt es diejenigen, die verstehen, dass sie ihre Leute schützen müssen, und die, die mir die Verordnung um die Ohren knallen.“ Bis zur Heimaufsicht seien Angehörige schon gegangen, um sich zu beschweren.

Roland Lange, Leiter der Lavendel-Residenz in Teltow. Quelle: privat

Lange habe schon versucht, mit dem Land wegen seiner Bedenken Kontakt aufzunehmen. Bei der Corona-Hotline konnte er sein Anliegen vorbringen. „Die Landesregierung reagiert aber nicht auf meine Anfragen“, sagt Lange und merkt an, dass Bayern bereits seine Pflegeheime weitgehend für Besucher geschlossen habe. Er versteht nicht, wieso das hier zwar bei Kitas und Schulen umgesetzt wurde, aber dort, wo die „Risikogruppe 1 hoch 10“ lebt, nicht.

„Wenn der erste verstirbt, dann wird das Geschrei groß sein. Hinterher heißt es dann: Ach hätte wir mal...!“ Wenn man den Menschen so einen Zettel mit Verordnung in die Hand gebe, könne er seine Einrichtung auch gleich ganz aufmachen, so Lange. „Müssen wir durch unser Zögern erst wieder riskieren, dass es Tote gibt?“

155 Bewohner

Auch an seine Mitarbeiter muss der Seniorenheim-Chef denken. 80 Menschen arbeiten in der Lavendel-Residenz. Sie könnten sich auch krankschreiben lassen oder damit argumentieren, dass sie keine Kinderbetreuung finden, weiß Lange. Aber sie halten den 155 Bewohnern die Treue – 105 davon sind in vollstationärer Pflege, 50 leben in betreutem Wohnen. Das Alter beträgt hier 68 bis 90 Jahre und die meisten seien schwer erkrankt oder dement, so Lange, der das Haus seit Januar leitet.

„Ich verstehe die Unvernunft mancher Angehöriger nicht!“ Die Besucher gingen einfach in das Haus, ignorieren die Anweisungen. Seine Mitarbeiter seien zunehmend genervt. Die Angehörigen kämen jetzt bevorzugt abends, wenn der Empfang nicht mehr so gut besetzt sei, weil die Pflege auf den Stationen beschäftigt ist. Als Konsequenz wurden nun die meisten Türen so versperrt, dass sie nur mehr von innen zu öffnen sind, damit alle Besucher durch einen Eingang müssen.

Die Lavendel-Residenz in Teltow. Quelle: Roland Lange

Aus dem Nachtdienst habe ihn eine Nachricht erreicht, dass der Enkel einer Bewohnerin wiederholt zu Besuch käme und dabei unangenehm wurde. „Was soll das? Die Leute helfen seiner Oma und der wird ihnen gegenüber unhöflich?“ ärgert sich Lange. Eine andere Besucherin hat dem Leiter auf zwei Metern Entfernung die schriftliche Verordnung entgegen geworfen – wohl aus „Social Distancing“-Gründen. „Was will die dann in meinem Haus?“ Schon jetzt fürchten er und seine Mitarbeiter sich vor dem nächsten Wochenende, wenn der Ansturm voraussichtlich noch größer wird.

Er sieht in dem Verhalten vor allem ein gesellschaftliches Problem: „Es ist einfach nur eine Frage des Miteinander-Umgehens, des Miteinander-Sprechens.“ Dass auch aus der Not für einige Bereiche ein oft zweifelhaftes Geschäft erwächst, musste er in diesem Zusammenhang auch schon lernen: Der erste Sicherheitsdienst hat schon bei ihm angefragt, ob er das Haus sichern soll.

Doch daran denkt Lange nicht. Er fordert von der Politik: „Wir sollen selbst regulieren können, wer unter welchen Umständen in unsere Häuser darf. Der Schutz meiner Bewohner steht für mich an erster Stelle.“ Eine Stellungnahme des Gesundheitsministeriums gegenüber der MAZ stand vorerst noch aus.

Besuchsverzicht im Diakonissenhaus

Das Evangelische Diakonissenhaus Teltow Lehnin geht einen ähnlichen Weg wie die Lavendel-Residenz: „Zum Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner, aber auch der Mitarbeitenden unserer Altenpflegeinrichtungen bitten wir Angehörige derzeit darum, von Besuchen Abstand zu nehmen. Für Kinder unter 16 Jahren ist der Besuch untersagt“, sagt Kommunikationsleiter Alexander Schulz. Befindet sich ein Bewohner in einer schwierigen psychischen Situation oder liegt er im Sterben, werden individuelle Lösungen gefunden. „Die meisten Angehörigen haben großes Verständnis für diese notwendigen Einschränkungen.“ Die Seelsorger würden nun vermehrt Besuche bei den Bewohnern machen.

Von Konstanze Kobel-Höller