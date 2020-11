Corona-Ausbruch in Teltower Lavendelresidenz: Zweiter Todesfall

Teltow

Der zweite Todesfall wurde nun im Zusammenhang mit dem Corona-Ausbruch in der Teltower Lavendelresidenz bekannt. Die Bewohnerin, die Anfang der Woche ins Krankenhaus verlegt wurde, sei verstorben, wurde der Heimleitung Freitagmorgen mitgeteilt. Bereits in der Nacht auf Dienstag war eine Covid-19-infizierte Bewohnerin mit Vorerkrankungen verstorben. Am Donnerstag wurden zudem erneut Schnelltests in der Senioreneinrichtung durchgeführt.

Dabei seien lediglich die bestehenden Infektionen bestätigt worden, aber keine neuen hinzugekommen, so Roland Lange, der die Lavendelresidenz leitet. „Schließlich waren alle rechtzeitig in Quarantäne, wir haben alles nach Vorschrift und entsprechend des Pandemieplans gemacht.“ 17 Bewohner und acht Mitarbeiter eines Wohnbereichs waren vorige Woche positiv getestet worden. Die neuerlichen Tests habe er selbst veranlasst, nicht das Gesundheitsamt.

Auch beim Durchtesten der übrigen Wohnbereiche – insgesamt leben in der Lavendelresidenz 104 Senioren und Seniorinnen, im betroffenen Bereich rund 50 – seien keine weiteren Infektionen festgestellt worden. Weder unter den Bewohnern noch den Mitarbeitern habe es positive Ergebnisse gegeben.

Hinsichtlich der pflegerischen Versorgung ist Lange nun auch wieder optimistischer. Eine Leasingfirma habe Unterstützung geschickt und immer mehr eigene Mitarbeiter kämen nach und nach wieder aus der Quarantäne zurück, sagt er. „Wir haben das Ding im Griff“, ist er überzeugt und geht davon aus, dass er nach dem 4. Dezember mit seinem Haus wieder in den normalen Betrieb mit Masken und Besuchserlaubnis wechseln kann. Möglich sei das auch, weil seine Mitarbeiter „vorbildlich engagiert“ seien.

Konflikt mit dem Gesundheitsamt

Lange hatte Anfang dieser Woche für Aufregung gesorgt, weil er dem Gesundheitsamt des Landkreises Potsdam-Mittelmark vorwarf, ihn alleingelassen zu haben. Er habe über verschiedenste Kanäle versucht, Informationen über Maßnahmen und Vorgehensweisen zu erhalten, doch keine Rückmeldung bekommen. Erst am späten Dienstagnachmittag, nach Rückfrage durch die MAZ, gab es ersten E-Mail-Kontakt seit der Information am Samstag zuvor, welche Bewohner und Mitarbeiter positiv getestet wurden.

Schon in der ersten Corona-Welle im Frühjahr war Lange auf Konfrontation mit dem Landkreis gegangen, weil seines und andere Häuser schlecht mit Schutzkleidung und Masken ausgerüstet waren.

Von Konstanze Kobel-Höller