Teltow

“Hallo meine Lieblingsoma, rate mal, wer da spricht?“ könnte ein Telefonat beginnen, mit dem versucht wird, einer älteren Dame viel Geld abzuknöpfen. Der Enkeltrick hat viele Facetten, sagt Thomas Rothe (65), Kriminalkommissar in Rente, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Senioren zu informieren und Prävention zu betreiben. Derzeit sei besonders der Kautionstrick beliebt, ein Abklatsch des Polizeitricks. Dabei ruft ein Polizist an, dass ein angeblicher Verwandter einen Unfall mit tödlichem Ausgang verursacht haben soll. Um die Haft zu verhindern, sei eine hohe Kaution zu bezahlen. „Was absoluter Blödsinn ist, weil es Kautionszahlungen in Deutschland nicht gibt“, ärgert sich Rothe.

In Deutschland gibt es keine Kaution, um Haft zu verhindern. Quelle: Arne Dedert/dpa

Doch ein solcher Anruf mache etwas mit einem Menschen, vor allem, wenn im Hintergrund vielleicht auch noch lautes Schluchzen des angeblichen Unfall-Verursachers zu hören ist. „Das baut enormen Druck auf. Bei einem Unfall mit Todesfolge – da gehen Schubladen auf. Vor allem bei älteren Menschen, die schon viel erlebt haben, kommen da Bilder hoch, das kann man nicht verhindern.“

Es kann jeden treffen

Diejenigen, die das am Telefon ausführen würden, seien sehr gut geschult, betont Rothe. Auch jüngere Menschen würden auf ihre Versuche reinfallen, er wisse von Opfern im Alter von Ende 30 oder 40 Jahren, so Rothe. „Das spricht nicht für die Dummheit derjenigen, sondern für die Geschicklichkeit der Täter. Wer sagt, ihm könne so etwas nicht passieren, der hat schon verloren.“

Die Täter am Telefon sind sehr gut geschult und wissen genau, wie sie vorgehen müssen. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Doch die Betrüger sind kreativ, reagieren rasch auf neue Gegebenheiten. So kamen schon im Januar voriges Jahr, als Corona noch ganz frisch war, die ersten Betrügereien im Zusammenhang damit auf. Noch gab es keine Schnelltests und keine Medikamente dagegen, aber schon Anrufe von angeblichen Professoren bei Opfern, denen erzählt wurde, ein Familienmitglied wäre an dem Virus erkrankt und wenn es nicht sofort ein bestimmtes Medikament um mehrere tausend Euro bekäme, würde es sterben.

Hohe Dunkelziffer

Allein in Brandenburg wurden voriges Jahr 75 solcher Fälle öffentlich gemacht, drei davon waren erfolgreich. Aber die Dunkelziffer solcher Betrügereien sei enorm hoch, sagt der ehemalige Kriminalist. Sie wird auf rund 90 Prozent geschätzt. Warum so wenige Fälle angezeigt werden, führt er vor allem auf zwei Gründe zurück: Zum einen die Scham, dass man darauf reingefallen ist, zum anderen auf die Zweifel, dass aufgeklärt wird.

Doch er rät unbedingt zur Anzeige, etwa um Fangschaltungen zu ermöglichen oder die Betrüger bei der Geldübergabe abfangen zu können. Die Banden wären zweigeteilt, erklärt er. Der führende Kopf würde zwar im Ausland sitzen. Doch diejenigen, die das Geld abholen, arbeiten regional und würden da Landkreise oder größere Ortschaften „abarbeiten“. So gab es etwa erst Mitte August sechs Anzeigen wegen versuchten Kautionsbetrugs in Oberhavel. Berücksichtigt man die Dunkelziffern, wurden also rund 60 Menschen angerufen, schätzt Rothe.

2021: Bootsbetrüger

Auch in anderen Bereichen haben sich die Betrüger angepasst. Rothe weiß etwa von einem Fall von „Bootsbetrügern“ in Brandenburg und 18 in Mecklenburg-Vorpommern. Dabei werden Seiten von Bootsverleih-Anbietern, die in diesem Jahr besonders gefragt sind, eins zu eins kopiert. Bei Buchung wird eine Anzahlung verlangt – nach ein paar Tagen ist die Seite dann wieder aus dem Internet verschwunden – und das Geld auch.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Rothe rät, immer einen Blick ins Impressum zu werfen. Bei einer ausländischen Anschrift und einer ausländischen Bankverbindung stimme mit ziemlicher Sicherheit was nicht. Gleiches gilt übrigens auch bei anderen Shop-Seiten im Internet, die man nicht kennt oder die besonders günstige Angebote haben.

Wie schützt man sich?

Doch wie kann man sich vor telefonischen Betrugsversuchen schützen? Der Profi empfiehlt, unbekannte Telefonnummern erst aufzuschreiben, bevor man abhebt. Bei Anrufern ohne Nummernanzeige könne man „davon ausgehen, dass irgendwelche Gauner dahinterstecken.“ Hat man dann doch einen vermeintlichen Enkel dran und ist sich nicht sicher, soll man darauf verweisen, dass man die verlangte Geldsumme nicht im Haus hat.

Vor allem – aber nicht nur – ältere Menschen sind Opfer des von Betrügern, die über das Telefon vorgehen. Quelle: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

„Da muss ich erst zur Bank, gib mir eine Telefonnummer, damit ich dich zurückrufen kann“ – das sei eine Ansage, bei denen die Betrüger schon mal herumzueiern beginnen würden, so Rothe. Dann bliebe aber auf jeden Fall auch genug Zeit für einen „Gegenschlag“, sagt er, und erzählt von Fällen, bei denen beim Abholen des Geldes schon die Polizei wartete.

Polizeitrick während Bomben-Evakuierung

Dennoch: 225 Mal wurde voriges Jahr der Enkeltrick in Brandenburg bekannt, 20 Mal war er erfolgreich. 728 Mal riefen angebliche Polizisten an und fragten nach Wertsachen, die es zu sichern gelte (Polizeitrick), 28 Mal waren die Betrüger hier erfolgreich, unter anderem bei eine Seniorin in Teltow, einmal wurden sie aufgedeckt.

Besonders perfide hier, als bei der Potsdamer Bombenentschärfung bei einem Evakuierten angerufen wurde: Man wisse, dass Banden die Evakuierung für Einbrüche nutzen wollten. „Da ist man eh schon fix und fertig, sieht schon die Bombe hochgehen, steht enorm unter Stress – und dann kommt noch so ein Anruf.“ Zumindest einer der Angerufenen ließ sich aber nicht überzeugen und zeigte an.

Worauf man achten muss, welche Maschen die Betrüger nutzen und wie man sich schützen kann, verrät Thomas Rothe heute, Mittwoch, um 14 Uhr im Teltower AWO-Kultur-Café in der Potsdamer Straße 62.

Von Konstanze Kobel-Höller