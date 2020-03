Teltow

Auch in Teltow schließen am Mittwoch die Kitas. „Bis dahin wissen wir, wie viele Kinder noch zu betreuen sein werden und können abschließend sagen, wie es konkret organisier ist“, sagt Jürgen Stich, Sprecher der Stadt. Das Formular, mit dem man die Notbetreuung beantragen kann, kann bereits seit Sonntag hier heruntergeladen werden. Antragsfrist ist Dienstag, 17. März, 14 Uhr. Ist bis Dienstag, 20 Uhr, keine ablehnende Nachricht eingelangt, könne das Kind ab Mittwoch weiterhin zu den üblichen Zeiten in die gewohnte Kita gebracht werden, heißt es auf der Homepage der Stadt.

Antragsberechtigt sind – wie auch in den anderen Kommunen – Familien, bei denen alle Sorgeberechtigten in Bereichen tätig sind, die eine besondere Bedeutung für die Aufrechterhaltung der Infrastruktur haben. Dazu zählen vor allem Berufe der Gesundheitsvorsorge inklusive Apotheken und Pflege, Erzieher, sofern ihre Einrichtungen geöffnet sind, Mitarbeiter der Polizei, Bundeswehr, Rettungsdienste, des Katastrophenschutzes, von Hilfsorganisationen, der Feuerwehr, Justiz und der Verwaltung sowie von Einrichtungen zur Sicherstellung der öffentlichen Infrastruktur. Dazu zählen unter anderem Telekommunikationsdienste, Energie- und Wasser- sowie Abwasserversorger, Abfallentsorgung, Tierkörperbeseitigung, ÖPNV, Bahn, Luftverkehr, Post, Bestattungswesen. Auch Mitarbeiter und Mitarbeiter der Lebensmittelherstellung sowie des Lebensmittelgroß- und Einzelhandels fallen in diese Regelung.

Die Betreuung in den Notgruppen kann nur in Anspruch genommen werden, wenn keine andere Lösung organisiert werden kann. Für weitere Nachfragen hat der Teltower Kita-Eigenbetrieb unter 03328/359 32 00 ein Informationstelefon eingerichtet, das von Montag bis Freitag jeweils von 9 bis 16 Uhr erreichbar ist.

Das Teltower Rathaus wird außerdem mit Dienstag geschlossen, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind nur noch telefonisch und per E-Mail erreichbar. Auch die Arbeit des Standesamtes wird stark eingeschränkt. „Wer bei uns heiraten möchte, kann das vorerst nur ohne Gäste machen“, so Stich.

Die Schließung von gastronomischen Betrieben oder ähnliches könne die Stadt als kreisangehörige Kommune nicht veranlassen, betont Stich. Dazu müsse der Landkreis den Katastrophenfall ausrufen. „Dann müsste man darüber reden, wie das konkret umgesetzt werden kann.“

Mittlerweile wurde vom Landkreis bekanntgegeben, dass es sich bei den beiden positiv auf Corona getesteten Fällen aus Teltow und Stahnsdorf um zwei Männer im Alter von Ende 40 und Anfang 50 Jahren handelt, die aus dem Alpenraum zurückgekehrt sind.

Von Konstanze Kobel-Höller