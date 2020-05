Teltower Kitas kehren vorsichtig zum Regelbetrieb zurück

Potsdam-Mittelmark

Wohl als einzige Kommune im Potsdamer Umland hat Teltow am Montag seine elf städtischen Kindertagesstätten ( Kita) für den eingeschränkten Regelbetrieb der Kinderbetreuung geöffnet. Bislang war dort ebenfalls nur eine erweiterte Notbetreuung angeboten worden. Die Landesregierung Brandenburg hatte in der Vorwoche die Eindämmungsverordnung zugunsten einer erweiterten Kinderbetreuung erneut gelockert, den Landkreisen und kreisfreien Städten aber die letzte Entscheidung überlassen. Der Landkreis Potsdam-Mittelmark will den eingeschränkten Regelbetrieb erst ab dem 2. Juni offiziell freigeben.

Kita-Eigenbetrieb hat sofort reagiert

„Bildungsministerin Britta Ernst ( SPD) hatte am 12. Mai eine Regelung zur erweiterten Kinderbetreuung angekündigt. Als Träger der kommunalen Kitas haben wir gleich am nächsten Tag die Kitaleitungen eingeladen“, sagt Solveig Haller, Leiterin des Kita-Eigenbetriebes Teltow. In der Beratung habe sie mit den einzelnen Leitungen besprochen, wie die zu erwartende Regelung in der jeweiligen Einrichtung umgesetzt werden kann.

Anzeige

Eltern waren schon benachrichtigt

Nach dem Betreuungsschlüssel für die eingeschränkte Regelbetreuung kann jede Kita jeweils eine Gruppe dafür zusammenstellen. Auch den freien Trägern weiterer Kitas in der Stadt habe der Eigenbetrieb Hilfe angeboten, sagt Haller. „Wir hatten bereits Briefe an die Eltern vorbereitet und an sie verschickt, in denen wir ihnen mitgeteilt hatten, wann sie ihre Kinder in welche Gruppen bringen können. Da kam plötzlich das Schreiben des Landkreises“, erklärt Haller den Teltower Vorstoß. Nach dem ersten Tag kann die Kita-Chefin der Stadt bilanzieren, dass der eingeschränkte Regelbetrieb in den Einrichtungen verhalten gut angelaufen ist.

Weitere MAZ+ Artikel

Notplätze sind nicht vollständig belegt

Einige Eltern würden aus unterschiedlichen Gründen auch weiterhin versuchen, ihre Kinder möglichst zuhause zu betreuen. Andere hätten ihren Nachwuchs schon für den 2. Juni angemeldet, sagt Haller. Da die vorgehaltenen Notbetreuungsplätze in der Stadt nicht vollständig belegt wurden, können die Kitas sie jetzt unter Einhaltung der Schutzauflagen für die Eintagsbetreuung mitnutzen. „Bei der Planung der Gruppen haben wir, soweit wie möglich, Elternwünsche berücksichtigt und Geschwisterkinder zusammengelegt.“

Verschiedene Betreuungsformen Die Notfallbetreuung galt nur für Kinder, deren beide Eltern in einem kritischen Infrastrukturbereich arbeiten und keine alternative häusliche Betreuung möglich ist. Die erweitere Notfallbetreuung, die seit Ende April in Brandenburg möglich ist, gilt für Kinder, bei denen ein Elternteil in einem kritischen Infrastrukturbereich arbeitet sowie für Kinder von Alleinerziehenden (Diese Regelung gilt aktuell in Brandenburg). Der eingeschränkte Regelbetrieb umfasst die erweiterte Notfallbetreuung plus die Betreuung weiterer Kinder. Dabei gelten aber weiterhin Einschränkungen bei der Erfüllung der Ansprüche der Rechtsansprüche gemäß SGB VIII + KitaG wegen des notwendigen Infektionsschutzes (der Einstieg ist seit dem 25. Mai in Brandenburg möglich). Der Regelbetrieb bedeutet, dass alle Rechtsansprüche aller Kinder erfüllt werden können.

Die anderen Kommunen im Landkreis stehen offenbar in Wartestellung und wollen sich an den Kreisvorgaben orientieren. Im Krisenzentrum in Beelitz-Heilstätten beriet am Montag Landrat Wolfgang Blasig mit den Fachbereichen, wie sich der eingeschränkte Regelbetrieb am besten in Potsdam-Mittelmark umsetzen lässt. In den nächsten Tagen soll die Telefonkonferenz mit den Bürgermeistern und Amtsdirektoren folgen.

Mindestbetreuung zeitlich nicht teilbar

Stahnsdorf hat ebenfalls am Montag seine sieben kommunalen Kitas allerdings als Erweiterung der Notbetreuung wieder geöffnet. Vordem gab es nur vier Einrichtungen. Gemeindesprecher Stephan Reitzig weist noch einmal darauf hin, dass der Mindestanspruch an Kinderbetreuung von vier Stunden an einem Wochentag zeitlich nicht geteilt werden kann.

Auch Kindertagespflegestätten öffnen wieder

Auch die Kindertagespflegestätten haben am Montag ihren Betreuungsbetrieb erstmals wieder uneingeschränkt, aber unter Beachtung der Schutzvorschriften öffnen können. Für Ariane Schneider-Müllenstädt und Rüdiger Schreckert in Kleinmachnow kein Problem. Sie haben auch vor der Corona-Pandemie schon kleine Gruppen von maximal fünf Kindern betreut. Die Eltern seien noch vorsichtig und brächten ihre Kinder erst nach und nach zu den Tagespflegern zurück, stellt Schreckert fest. Wie das Kita-Personal, sollten auch die Kindertagespfleger sicherheitshalber auf das Corona-Virus getestet werden, wünscht er sich vom Landkreis.

Auch die Kindertagespfleger Ariane Schneider-Müllenstädt und Rüdiger Schreckert dürfen ihre Betreuungsarbeit seit dem 25. Mai wieder in vollem Umfang aufnehmen. Quelle: Archiv/Gesine Michalsky

Scharfe Kritik an dessen zögerlicher Haltung zur vorsichtigen Wiederaufnahme des Regelbetriebes übt indes der Kreiselternbeirat Potsdam-Mittelmark. Er wirft dem Landkreis vor, drängende Entscheidungen auf dem Rücken von Eltern und Kindern hinauszuschieben. Der fehlende Rahmenhygieneplan des Landes, den der Kreis unter anderem als Grund für die ausstehende Freigabe angibt, sei ihm schon lange als Entwurf bekannt. In der mehr als zweimonatigen Schließung der Kitas hätte der Landkreis in Eigeninitiative die Hygienepläne überarbeiten können und müssen, sagt der Kreiselternbeirat.

Lesen Sie auch

Von Heinz Helwig