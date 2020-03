„Wir sind am Übergang von der Individual- zur Katastrophenmedizin“

Der Teltower Internist und Hausarzt Fabian Moebius, der auch Molekularbiologe und Biochemiker ist, gibt in unserem Interview einen Eindruck in seine Arbeit und schätzt die Lage zu Corona in Deutschland ein.

Wie ist derzeit die Lage in Ihrer Praxis in Teltow?

Wir haben sehr viele telefonische Anfragen. Vernünftigerweise wollen die meisten unserer Patienten mit Infekten der oberen Atemwege oder gastrointestinalen Infekten nicht in die Praxis kommen. Wir versenden nun die Bescheinigung der Arbeitsunfähigkeit per Post. Das funktioniert reibungslos.

Wie wirkt sich das auf Ihre Mitarbeiterinnen aus?

Für die Helferinnen ist es sehr belastend. Sie sollen Auskünfte geben und Entscheidungen treffen ohne wirklich informiert zu sein. Das erfordert sehr viel Kommunikation im Team. Zum Glück verstehen wir uns persönlich alle sehr gut.

Wie beurteilen Sie die Maßnahmen der Landesregierungen in Berlin und Brandenburg?

Die Schließungen der Geschäfte sind absolut notwendig, kommen aber zwei Wochen zu spät. Die Fallzahl verdoppelt sich derzeit bundesweit alle drei Tage. Damit sind wir in zwei Wochen bei 200.000 bestätigten Covid-19-Fällen. Erst ab dann können wir erwarten, dass die jetzt ergriffenen Maßnahmen Wirkung zeigen.

Arzt Fabian Moebius aus Teltow. Quelle: privat

Fragen Patienten nach dem Abstrich auf SARS-CoV-2?

Es besteht eine große Verunsicherung in Hinblick auf den Abstrich. Viele Patienten wollen eine Bestätigung, dass sie „Corona-negativ“ sind, weil sie befürchten, Angehörige, die hochbetagt oder chronisch krank sind, anzustecken. Für einige Berufsgruppen wie Polizisten und Angehörige der Gesundheitsberufe soll der Abstrich über ihre Dienstfähigkeit entscheiden. Manche Selbständige wünschen sich sogar einen „positiven“ Befund, um ihr Geschäft vom Gesundheitsamt sperren lassen zu können.

Empfehlen Sie Ihren Patienten sich auf SARS-CoV-2 testen zu lassen und führen Sie diesen Test selbst durch?

Wir bekommen viele Anfragen. Da wir keine Schutzausrüstung haben und auch keine bekommen werden, können wir den Abstrich nicht machen. Die Testkapazität in Berlin-Brandenburg beträgt zirka 5000 Tests pro Tag. Sie ist begrenzt durch Reagenzien, Geräte und Personal und somit vorerst nicht ausweitbar. Wir haben in der nächsten Zeit in unserer Region also nur 5000 Test am Tag.

Bedeutet das, dass nicht jeder getestet werden kann?

Es gibt an drei Berliner Krankenhäusern Abstrichzentren, die derzeit 50 Abstriche am Tag durchführen können. Das reicht für ca. 150 bis 200 Personen, die von ihren Hausärzten, Arbeitgebern, Hotlines oder dem öffentlichen Gesundheitsdienst geschickt werden. Verständlicherweise sind die Menschen gereizt und unzufrieden, wenn sie nach sechsstündigem Warten ohne Test nach Hause geschickt werden, weil sie die Kriterien nicht erfüllen oder es keine Tests mehr gibt. Wir brauchen dringend eine Rationierung der Tests und eine Indikationsstellung durch speziell für die Aufgabe geschulte Ärzte. Meines Erachtens sollte der Test Schwerkranken vorbehalten bleiben.

Es kann also nicht jeder getestet werden. Wie vermitteln Sie das Ihren Patienten?

Wir sind am Übergang von der Individual- zur Katastrophenmedizin. Vorrang hat jetzt die Versorgung von lebensbedrohlichen Erkrankungen. Elektive Operationen sollten verschoben werden.

Was empfehlen Sie ihren Patienten?

Bleiben Sie zuhause, kommen Sie nicht in die Praxis. Lesen Sie die Informationen auf unserer Homepage. Rufen Sie uns an und wir werden Ihre Fragen beantworten und Ihre gesundheitlichen Probleme telefonisch mit Ihnen lösen. Wir sind weiter für Sie da. Das Gesundheitswesen wird sich durch die bevorstehende Herausforderung stark verändern. Es ist unsere Aufgabe als Hausärzte, gemeinsam mit unseren ambulanten und stationären Partnern die gesundheitliche Versorgung unserer Patienten sicherzustellen. Dazu werden wir manchmal neue Wege beschreiten müssen.

Von Konstanze Kobel-Höller