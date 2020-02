Arzt aus Teltow zum Coronavirus: „Patienten wollen nicht zur Arbeit, Familien legen Vorräte an“

Teltow

Fabian Moebius ist ausgebildeter Molekularbiologe und Biochemiker und hat viele Jahre an angesehenen Forschungseinrichtungen im Ausland gelehrt und geforscht, unter anderem an der renommierten Johns Hopkins Universität in den USA. Jetzt arbeitet er als Internist und Hausarzt im Gesundheitsentrum Teltow und gibt der MAZ Antworten zum Coronavirus.

Wie wird das Covid-19-Virus in Teltow wahrgenommen?

Es ist in den letzten Tagen hier angekommen. Patienten, die beruflich Kontakt mit Italien oder dem Ausland haben, wollen nicht zur Arbeit gehen. Familien legen Lebensmittelvorräte an. Die empfohlenen Schutzmittel wie FFP2-Masken sind im Fachhandel ausverkauft, in den Baumärkten ist das Regal mit Feinstaubmasken leer.

Kommen verschnupfte Menschen mit der Angst, sich an Covid-19 angesteckt zu haben?

Nein noch nicht. Es gibt derzeit viele erkältete Patienten, aber niemand befürchtet, infiziert zu sein. Wir haben derzeit sehr viele bestätigte Influenzainfektionen auch bei Geimpften, die meisten mit überraschend wenig Symptomen.

Was raten Sie Menschen, die befürchten, sich mit Covid-19 angesteckt zu haben?

Für den Einzelnen hat der Nachweis der Infektion zugespitzt gesagt nur Nachteile und bringt keinen Nutzen. In den allermeisten Fällen verläuft die Covid-19 Infektion genauso wie die alltäglichen Atemwegsinfekte und heilt folgenlos aus. Wenn Sie positiv getestet werden, werden Sie und Ihre Kontaktpersonen isoliert, bekommen aber keine andere Behandlung als jeder andere mit Husten, Schnupfen und Heiserkeit. Kaufen Sie sich in der Apotheke die bekannten „Grippemittel“ und bleiben Sie zuhause. Wenn Sie eine Krankschreibung brauchen, gehen Sie zu ihrem Hausarzt.

Was sagen Sie Patienten, die darauf bestehen, auf das Virus getestet zu werden?

Wir halten uns an die derzeit gültigen Vorgaben des Robert-Koch-Instituts: Eine Untersuchung erfolgt bei Nachweis einer Infektion der unteren Atemwege, also einer Lungenentzündung, und nach einem Aufenthalt in einem Risikogebiet sowie bei jedem Atemwegsinfizierten mit Kontakt zu einem bestätigten Covid-19 Fall. Wenn wir jeden mit Husten untersuchen, ist das nutzlos und wir verschwenden dringend benötigte Untersuchungskapazitäten.

Würden Sie die Untersuchung durchführen, wenn der Patient sie privat bezahlt?

Ja, es würde 250 Euro kosten.

Ist die Gefährlichkeit von Covid-19 vergleichbar mit Influenza?

Sehr gute Frage, die wir am Ende wohl mit „es ist weniger gefährlich als Influenza“ beantworten werden. In der Influenzasaison 2019/20 gab es bislang 2 Millionen Influenzaerkrankte, 100.000 labordiagnostisch bestätigte Fälle, 17.000 im Krankenhaus Behandelte, 160 an Influenza Verstorbene. Die Impfeffektivität ist 40 Prozent, das heißt, vier von zehn Geimpften erkranken trotz Impfung. Selbst unter der sehr, sehr pessimistischen Annahme, dass Covid-19 20-mal tödlicher als Influenza ist und wir 2020 eine Million Infizierte in Deutschland haben, würden in Deutschland 1 600 Menschen an Covid-19 sterben.

Aber das ist doch eine erschreckend hohe Zahl von Toten?

2018 gab es in Deutschland 3059 Verkehrstote und 400.000 Verletzte, fast ausschließlich durch Pkw und Lkw verursacht. Zehntausende haben bleibende schwere Gesundheitsbeeinträchtigungen. Das Risiko, im Straßenverkehr zu sterben ist doppelt so hoch, als das Risiko, an Covid-19 zu sterben. Niemand bleibt deswegen zuhause oder fordert, den motorisierten Verkehr zu verbieten.

Warum macht sich in der Bevölkerung Panik breit?

Unser kognitives System ist nicht dafür gemacht, mit Wahrscheinlichkeiten zu arbeiten. Wenn wir uns bedroht fühlen, entscheiden wir impulsiv. Außerdem verbreiten sich schlechte Nachrichten und Panikmache besser als langweilige Zahlen und Fakten. Soziale Medien verbreiten Informationen ungefiltert. Wir haben noch nicht gelernt, damit umzugehen.

Welche Maßnahmen erwarten Sie von der Politik?

Wir leben in einer Gesellschaft der totalen Verfügbarkeit aller Güter, dazu gehören auch Atemschutzmasken, Handschuhe und Antibiotika, die wir fast ausschließlich aus China beziehen. Wir verwenden fast nur Einwegartikel und haben keine Möglichkeit der Wiederaufbereitung. Wenn wir jetzt in der ersten Wochen der Epidemie in Panik alle Schutzausrüstung verschwenden, könnte es knapp werden. Die Politik muss jetzt auf die nötigen Ressourcen zugreifen und diese an die verteilen, die sie benötigen.

Sie sind selbst Intensivmediziner. Was erwarten Sie für die deutschen Intensivstationen?

Das größte Problem für das Gesundheitswesen sind schwere Atemwegsinfektionen mit Versagen des Gasaustauschs. Diese Patienten müssen vorübergehend ins künstliche Koma gelegt und beatmet werden. Die Intensivmediziner bereiten sich deshalb darauf vor. Es gibt inzwischen dutzende Kliniken in Deutschland, die in Fällen von komplettem Atemversagen eine Art „künstliche“ Lunge, die sogenannte ECMO, anwenden. Diese Kliniken sind vernetzt, so dass für die am schwersten Erkrankten genügend Behandlungsplätze zur Verfügung stehen werden. Sorge macht mir, dass wir aufgrund von Fehlern der Gesundheitspolitik ohnehin einen Mangel an Intensivpersonal haben.

Gibt es jetzt dadurch ein größeres Bewusstsein für die Grippe und die Impfung dagegen?

Es gibt eine Empfehlung, den Impfstatus für Keuchhusten, Lungenentzündung und Influenza zu überprüfen und bei „abgelaufenen“ oder nicht vorhandenen Impfungen aufzufrischen. Die Patienten fragen auch danach. Ich halte das für sinnvoll.

Was raten Sie ihren Kollegen und Angehörigen?

Mein Vater hat in den 50er Jahren vor der Verfügbarkeit von Antibiotika als Arzt in einer Tuberkuloseklinik gearbeitet. Als Kinder mussten wir uns, wenn wir nach Hause kamen und ,vor dem Essen immer Hände waschen. Es klingt banal ist aber der effektivste Schutz: Verzichten Sie auf den Handschlag, waschen Sie sich regelmäßig die Hände und essen Sie nur mit gewaschenen Händen, was Sie eigenhändig abgewaschen haben.

Von Konstanze Kobel-Höller