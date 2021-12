Teltow

Luftfilteranlagen für die Klassen der kommunalen Schulen wird Teltow so rasch wie möglich anschaffen, ein außerordentliches Budget in Höhe von 50.000 Euro wird dafür zur Verfügung gestellt. Das beschlossen die Stadtverordneten in ihrer Versammlung am Mittwochabend.

Der Antrag zur Anschaffung war bereits wiederholt von der Fraktion Freie Wähler-BIT-BFB und dem freien Stadtverordneten Eberhard Adenstedt von der Wählergemeinschaft GUT auf die Tagesordnung gebracht worden, diesmal auch in Verbindung mit einem Dringlichkeitsantrag. Bisher hatte die Stadt damit argumentiert, dass solche Filteranlagen kein geeignetes Mittel zur Pandemiebekämpfung wären.

„Wehren uns nicht gegen die Anschaffung“

Diesmal legten die Antragsteller Wert darauf, dass das Ziel sei, dass man im Januar mit den Anlagen in das neue Jahr starten möchte, um vernünftig Unterricht halten zu können. Seit August habe man nun schon die Installation der Anlagen gefordert, so Fraktionsmitglied Andreas Wolf. Bürgermeister Thomas Schmidt (SPD): „Die Verwaltung wehrt sich nicht gegen die Anschaffung solcher Geräte, sondern es geht um die Qualität.“ Man wollte keine „Haushaltsgeräte“ in die Klassen stellen, sondern denke an Filter, die an die decke montiert werden und nach außen geführt werden, sodass auch frische Luft in den Klassenraum zugeführt werde. Außerdem wolle man das mit den Schulen und den Schulkonferenzen, also auch den Eltern, gemeinsam machen.

Eberhard Adenstedt verteidigte die kleinen Geräte. Zwei oder drei davon seien im Strömungsverhalten besser als ein großes, zudem seien sie – anders als gelegentliche Behauptungen – ebenfalls förderfähig. „Aber das ist alles nicht wichtig – wenn Sie andere Filter haben, die nach Weihnachten eingesetzt werden können.“

Unter der Zusage, dass dies der Fall sei, wurde schließlich auch der Dringlichkeitsantrag zurückgezogen. Der Antrag, dass der Bürgermeister „schnellstmöglich, spätestens aber bis Ende 2021“ die Klassenräume der in Verantwortung der Stadt Teltow befindlichen Schulen mit mobilen oder stationären Luftreinigungsanlagen auszustatten habe, wurde schließlich mit 17 Ja, neun Nein und zwei Enthaltungen angenommen.

Der Antrag des Bürgermeisters, dass er dafür bis zu 50.000 Euro außerplanmäßige Haushaltsmittel für eine direkte Vergabe nutzen kann, wurde etwas später im Laufe des Abends ebenfalls beschlossen – der Anschaffung der Anlagen steht damit nichts mehr im Wege.

Von Konstanze Kobel-Höller