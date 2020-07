Teltow

Drei volltrunkene Radfahrer auf der Teltower Oskar-Pollner-Straße wurden der Polizei am Freitag gegen 11 Uhr von Zeugen gemeldet. Das Trio fuhr auf der Straße in Teltow hin und her. Eine Streife des Polizeireviers Teltow stellte zwei der drei Radler. Atemalkoholmessungen ergaben bei einem 37-Jährigen einen Wert von 3,15 Promille und bei einem 29-Jährigen 3,06 Promille. Es wurden jeweils eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gefertigt, Blutproben entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

