Demo für Demokratie in Teltow: „Wir haben keinen Bock auf Nazis“

„Reichsflaggen sind kein Symbol für Freiheit! Wer tatsächlich für Freiheit kämpfen möchte, hat die Möglichkeit dazu – aber rennt nicht Rechtsextremen hinterher“, appellierte Timo Schlingelhof von den Jusos (Jungsozialisten der SPD) Samstagnachmittag vor dem Teltower Rathaus an die Gruppe Menschen, die dem Aufruf der Potsdam-Mittelmark-Organisation gefolgt waren, unter dem Motto „Keine Treppen für Nazis“ für Demokratie einzutreten.

Die Ereignisse der Anti-Corona-Kundgebung vor einer Woche, bei der eine Gruppe Protestierender die Absperrungen durchbrochen und versucht hatte, den Reichstag zu stürmen, hätten die Organisatoren zutiefst schockiert. „Niemals hätten wir solch einen Angriff auf unsere Demokratie für möglich gehalten.“ Mit der eigenen Demonstration und dem Hashtag #keineTreppenFürNazis in sozialen Medien wolle man dem rechten Hass entgegentreten und zeigen, dass menschenverachtendes und antisemitisches Gedankengut keinen Platz in dieser Gesellschaft haben.

Timo Schlingelhof von den Jusos spricht bei der Demo in Teltow. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

„Wer mitläuft, macht sich mitschuldigt“, so Antonius Naumann, der als Redner bei der Teltower Veranstaltung auftrat. Er berichtete von politischen Mitstreitern, die und deren Familien massiv bedroht würden. „Und dann müssen sie sich anhören, das müssten sie schon aushalten, wenn sie politisch aktiv sind. Nein. Das müssen sie eben nicht!“ Er rief die Anwesenden auf: „Zeigt allen, was ihr tut: Wir haben keinen Bock auf Nazis, auf Faschismus.“

Jakob Weickert ( Jusos) betonte: „Wer das Parlament stürmen möchte, ist niemand, mit dem wir in einen politischen Dialog treten wollen.“ Nur Aufklärung helfe dagegen, dass Menschen Verschwörungstheorien glauben, „Diesen müssen wir entschieden gegenüber treten.“

Herz der Demokratie gegen „diese Spinner“ verteidigen

Eine, die aktiv seit Jahren gegen gegen Rechts kämpft, ist Susanne Krause-Hinrichs, Geschäftsführerin der Flick-Stiftung. Auch sie nahm – wie etwa Kleinmachnows Bürgermeister Michael Grubert ( SPD), der ehemalige Stahnsdorfer Gemeindevertreter Heiko Spleet ( SPD) oder der Teltower FDP-Fraktionsvorsitzende Hans-Peter Goetz – an der Veranstaltung teil. „Es ist erst ungefähr ein Menschenleben her, dass hier alles in Schutt und Asche lag, Deutschland die halbe Welt mit Terror überzogen hat – doch das ist anscheinend schon bei einigen in Vergessenheit geraten.“ Nicht nur der Reichstag, sondern auch jedes Rathaus sei das Herz der Demokratie. Und das gelte es, gegen „diese Spinner“ zu verteidigen.

Von Konstanze Kobel-Höller