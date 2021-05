Teltow

Wie viele Bücher in den vier Meter hohen Regalen ihres kleinen Lädchens stehen, weiß Vanessa Arend-Martin nicht. „Es müssen mehrere tausend sein“, sagt sie. Vor neun Jahren hat die Buchhändlerin das „Buchkontor Teltow“ eröffnet. In Räumen, in denen bis Mitte der neunziger Jahre eine Fleischerei ansässig gewesen ist. Die grün-weißen Wandkacheln hinter dem Verkaufstresen zeugen noch heute davon. Aber auch die sorgfältig ausgewählten Buchtitel machen das Kontor zu einem wahren Kleinod in der Teltower Altstadt. Und das ist nun belohnt worden: Der Buchkontor ist als eine von drei Buchhandlungen aus Brandenburg für den Deutschen Buchhandlungspreis nominiert.

Buchhandlung mit hauseigenem Verlag

Beinah alle literarischen Sparten werden bedient, es gibt einen Schulbuchservice und seit 2013 einen hauseigenen Verlag. In dessen Programm finden sich Regionalia aus Berlin und Brandenburg, wie Krimis, etwa mit dem Teltower Rübchen, aber auch Heimatbücher und Familiengeschichten. Als ehemalige Abteilungsleiterin für den Kundenservice in der Berliner Filiale eines großen deutschen Buchhandelsunternehmens kann die Buchhändlerin ihren Kunden immer das passende Buch empfehlen. Nicht nur Titel aus den gängigen Bestsellerlisten, auch viele kleinere Verlage sind im Laden präsent.

Die grünen Wandfliesen der ehemaligen Fleischerei und die erlesene Auswahl an Buchtiteln machen das Buchkontor zu einem kulturellen Kleinod in Teltow. Quelle: Madlen Pilz

Die Jury hat das „Buchkontor Teltow“ als eine von 118 Buchhandlungen aus 366 Bewerbungen für den Deutschen Buchhandlungspreis 2021 ausgewählt. Zu den drei Nominierten aus Brandenburg zählt auch die Potsdamer Buchhandlung „Viktoriagarten“. Im Vorjahr ist die Potsdamer Bücherei Wist mit dem Preis ausgezeichnet worden.

2018 zu einer der „schönsten Buchhandlungen Deutschlands“ gekürt

Die Preiskategorien sind mit 7000, 15.000 oder 25.000 Euro dotiert. In welcher der Buchladen ausgezeichnet wird, steht noch nicht fest. Das wird Arend-Martin am 7. Juli in Erfurt auf der Preisverleihung mit Kulturstaatsministerin Monika Grütters erfahren.

„Mit liebevoll ausgewählten Sortimenten“ böten die Buchläden vor allem in ländlichen Gebieten oftmals „einen der wenigen verbliebenen kulturellen Begegnungsorte“, so die Staatsministerin in einer Pressemitteilung. Mit dem Deutschen Buchhandlungspreis wolle sie die Rolle der Läden als „lokale Kulturvermittler“ unterstützen.

2018 ist das Buchkontor schon einmal ausgezeichnet und vom Fachmagazin „Börsenblatt“ zu einer der „schönsten Buchhandlungen Deutschlands“ gekürt worden. Nun kommt ein weiterer Titel hinzu. Arend-Martin freut sich über die neue Nominierung: „Das ist toll, da sieht man, dass sich unsere jahrelange Arbeit gelohnt hat.“

Von Madlen Pilz