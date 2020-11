Fachschulen sollen in Potsdam fusionieren - Diakonissenhaus will Bonhoeffer-Fachschule in Teltow schließen

Das Evangelische Diakonissenhaus Berlin-Teltow-Lehnin will offenbar seine Fachschule für Sozialwesen und Berufsfachschule für Soziales „Dietrich Bonhoeffer“ auf dem eigenen Gelände schließen und mit einer gleichartigen Fachschule der Hoffbauer-Stiftung auf Hermannswerder in Potsdam zusammenlegen.