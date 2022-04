Die Tafel gibt bald wieder Lebensmittel in Teltow aus – am Mattauschplatz

Teltow

Eine temporäre Ausgabestelle könnte die Tafel wieder in Teltow bekommen. Das zeichnete sich Montagabend im Sozialausschuss ab.

Am 16. Oktober musste die Tafel Potsdam ihre bisherige Abgabestelle in Teltow schließen, weil das Gebäude, in dem sie sich befand, abgerissen werden sollte. Im geplanten Neubau soll sie eine neue Bleibe finden – doch bis dahin gibt es keine dauerhafte Lösung. Nur zwischenzeitlich hatte es eine Kooperation mit einer Teltower Einrichtung gegeben, die jedoch nach einigen Wochen wieder aufgegeben wurde.

Wöchentlich zwei Stunden Ausgabe in Teltow

Bewohner und Bewohnerinnen der Region müssen daher derzeit zum Potsdamer Schlaatz fahren. Dies sei nicht nur ein weiter Weg, sondern die Hilfesuchenden wären hier auch schon von anderen Beziehern angepöbelt worden, wurde im Ausschuss berichtet. Der Vorschlag der Stadt, dass ein Objekt in der Potsdamer Straße wöchentlich zwei Stunden für die Ausgabe von Lebensmitteln genutzt werden könne, wurde daher einstimmig empfohlen.

Das Gebäude am Mattauschpark, in dem früher eine Fußpflege untergebracht war, wird von der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft Teltow (WGT) verwaltet, so Bürgermeister Thomas Schmidt (SPD), die es zur Verfügung stellen würde. Dadurch entstünden keine unmittelbaren Kosten für die Stadt. Eine Instandsetzung von Elektronik und Gasanlagen ist jedoch laut Antrag nötig.

Von Konstanze Kobel-Höller