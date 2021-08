Teltow

Zweiundvierzig originale Mauerteile stehen noch in Teltow auf dem Gelände der ehemaligen Betonfabrik. Es waren mal mehr – doch statt dem Vandalismus und Verfall überlassen zu werden, haben viele Originalteile des Schreckensbauwerks inzwischen dankbare neue Besitzer gefunden – und zwar rund um den Globus.

„Fast 95 Prozent der Mauer wurde schon bald geschreddert und überwiegend zum Straßenbau verwendet“, sagt der Teltower Elmar Prost. Ihm gehören die Mauerteile in Teltow – und er entscheidet letztendlich auch, wo sie hinkommen. „Ich bekomme derzeit wöchentlich Anrufe von Leuten, die vorbeifahren, und sich gerne so ein Teil in den Garten stellen würden.“

Abschreckung durch den Preis

Doch dafür wolle er die begehrten Stücke nicht hergeben, sagt Prost. „Normalerweise nenne ich ihnen dann einen ziemlich hohen Preis, und damit hat sich das Thema auch erledigt.“ Stattdessen wolle er die Teile besonders an Orten sehen, wo sie weiterhin öffentlich zugänglich seien und insbesondere dort, wo sie eine symbolische Wirkung haben. Ganz besonders wünscht sich Prost ein Mauerteil in Weißrussland – und hat dazu auch schon Kontakt mit der weißrussischen Opposition aufgenommen.

Auch sehr symbolisch sind die Stücke auf der koreanischen Halbinsel. Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges sind dort Nord- und Südkorea durch eine unüberwindbare, stark militarisierte Grenze voneinander getrennt. Wie damals die DDR verbietet die Diktatur im Norden der Halbinsel ihren Bürgern, ins Ausland zu reisen – besonders in Westliche. Elf Mauerteile, die vormals in Teltow standen, sind jetzt in Südkorea zu finden. Demnächst folgen vermutlich drei weitere, die in den Bestand eines dort ansässigen Museums übergehen sollen. Organisiert wird das Ganze mithilfe der Botschaft.

3,6 Meter hoch, 1,2 Meter an jeder Seite breit

Denn es ist gar nicht so leicht, diese Stücke zu transportieren. 3,6 Meter hoch, mit einem Fuß von 1,20 zu jeder Seite und einem Gewicht von fast vier Tonnen passen die Mauerteile zwar in einen üblichen Versandcontainer – aber nur zwei, und nur schräg. „Die Transportkosten sind normalerweise das teuerste an der ganzen Geschichte“, sagt Prost.

Die aufgereihten Mauerteile. Quelle: Linus Hoelle

Es sei nicht seine Absicht, mit den Mauerteilen Geld zu verdienen, sagt Prost. „Das machen schon genug andere.“ Viele der Stücke, die jetzt auf der ganzen Welt verstreut zu finden sind, habe er deswegen auch gespendet. Verkaufen statt schenken würde er die Stücke eher, wenn der Käufer damit selbst Geld verdienen will, oder es an Privatpersonen gehen soll. Zwischen 5 000 und 10 000 Euro kostet das dann normalerweise, aber der Preis ist nicht fix.

Einige Segmente gingen nach einer Kunstaktion weg

Angefangen hat das ganze vor rund zehn Jahren. „Bei einer Flasche Rotwein“ hätte er die Idee gehabt, die 167 Stücke, die ursprünglich unter anderem in Spandau und Mitte Teil der Mauer waren, bemalen zu lassen. Online konnte man sich für sechs Monate gratis „sein“ Teil mieten. Das gefiel vielen so sehr, dass sie sich „ihr“ Mauerteil mit nach Hause nehmen wollten. Das war aber ursprünglich gar nicht die Absicht, erzählt Prost. Doch dann kam eine ganz besondere Familie auf ihn zu: „Die Eltern hatten sich am 9. November bei der Öffnung der Mauer getroffen – ein Teil war aus dem Osten, eines aus dem Westen.“ Sie hatten ihr Mauerteil auch entsprechend auf der Ost- und Westseite bemalt, und wollten es nun mit nach Hause, nach Steglitz-Zehlendorf, nehmen. Und so fand das erste Mauerteil vom Gelände des Betonwerks einen neuen Besitzer.

„Mein Herz hängt an der Symbolik“

Etwa ein Drittel der Teile, die aus Teltow verschwanden, gingen an die Künstler, die schon vor Ort auf der Mauer ihr Können zur Schau gestellt hatten – an ihre Kunstwerke können sich viele Teltower vermutlich noch erinnern. Grundsätzlich sei er glücklich mit seiner Entscheidung, die Mauerteile wegzuschicken, sagt Prost. Auch, wenn es einzelne Geschichten gäbe, bei denen er es doch etwas bereue. Letztendlich würde es einfach mehr Sinn machen, die Stücke an einen Ort zu stellen, wo sie auch weiterhin bewundert werden können – statt sie in Teltow zu lassen, wo sie womöglich letztendlich doch noch vernichtet werden müssten, falls der Platz gebraucht wird. „Mein Herz hängt an der Symbolik, nicht an den Mauerteilen selbst“, sagt er. Trotzdem: Zwei oder drei wird er letztendlich doch behalten und in seinen eigenen Garten stellen.

Mit darunter voraussichtlich auch ein besonderes Teil: Ein L-Stück, so genannt, weil der Fuß auf einer Seite länger ist. Während all die anderen Segmente T-Stücke seien und damit Teil der Hinterlandmauer gewesen wären, sei dieses L-Stück Teil der Vorderlandmauer gewesen – habe also direkt an der Grenze zum Westen gestanden. Diese Teile seien mittlerweile sehr selten, sagt Prost. Ein anderes Lieblingsteil – mit originalen „Peace“- Graffito aus dem Jahr 1988 – wird es aber nicht mehr in seinen Garten schaffen, es hat nämlich schon einen neuen Besitzer: einen Freund in Nordrhein-Westfalen.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ob in Doha in Katar, New York in den Vereinigten Staaten oder in Singapur, die Mauerteile aus Teltow haben rund um der Welt ein neues Leben gefunden. „Wenn der Berliner Senat einen Anruf von jemandem bekommt, der ein Mauerteil haben will, leiten sie ihn inzwischen schon an mich weiter“, sagt Prost. Noch kann man die verbleibenden Mauerteile in Teltow sehen – wie gewohnt am ehemaligen Mauerverlauf direkt neben dem Teltower Stadthafen.

Von Linus Höller