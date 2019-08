Teltow

Auf frischer Tat beobachtete ein Zeuge einen Einbruch in eine Garten- und Landschaftsbaufirma in der Stahnsdorfer Straße in Teltow am späten Montagabend. Er meldete der Polizei gegen 23.30 Uhr, dass er dort zwei verdächtige Personen gesehen hat.

Bis zum Eintreffen der Polizei waren die Täter jedoch verschwunden und wurden auch bei einer sofortigen Tatortbereichsfahndung nicht gefunden. Sie hatten auf dem Gelände eine Tür zu einer Lagerhalle aufgehebelt – ein Kuhfuß lag dort noch. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang nicht klar. Es wurden Spuren gesichert. Die weitere Bearbeitung hat die Kriminalpolizei übernommen.

Von MAZonline