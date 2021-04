In der Beethovenstraße in Teltow findet man nun 34 „Bäume des Jahres“. Der neueste Zuwachs heißt Ilex aquifolium. Das Bürgerprojekt hat dabei auch einen Bildungsanspruch: Artbeschreibungen können über Handy abgerufen werden.

Pieksiger Neuzugang für die Beethovenstraße in Teltow

"Bäume des Jahres" in einer Reihe

