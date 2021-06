Teltow

Ein Pkw brannte gestern Früh gegen 8.30 in der Elbestraße, Ecke Moldaustraße aus. Der Fahrer hatte während der Fahrt Brandgeruch wahrgenommen, so die Feuerwehr Teltow, hatte angehalten und den Notruf gewählt. Die Feuerwehr konnte jedoch nur mehr den bereits in Flammen stehenden Volkswagen löschen. Personen wurden nicht verletzt, das Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen entfernt. Ursache für das Feuer dürfte laut Einsatzkräften ein technischer Defekt gewesen sein.

Von Konstanze Kobel-Höller